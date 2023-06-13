تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 3,8 بالمئة (رسمي)

لندن (أ ف ب) – تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة المنتهية في نيسان/أبريل، على ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، لكن ارتفاع الأجور ما زال أدنى من التضخم.

© جاستن تاليس / ا ف ب/ارشيف

مشهد عام من لندن في 16 شباط/فبراير 2023

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وقال المكتب الوطني لللإحصاء في بيان إن معدل البطالة انخفض إلى 3,8 بالمئة مقارنة ب3,9 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار/مارس.

و"رغم تسجيل انخفاض جديد في عدد الأشخاص الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل ... يستمر عدد الأشخاص خارج سوق العمل بسبب مرض طويل الأمد في الارتفاع مسجلا رقما قياسيا جديدا" بحسب مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب دارين مورغان.

وأضاف: "من الناحية النقدية تنمو الأجور الأساسية حاليا بأسرع وتيرة منذ بدء تدوين السجلات الحالية، باستثناء الفترة التي تأثرت بالوباء".

وتابع "ومع ذلك فإن ارتفاع الأجور ما زال أدنى من التضخم".

وقال مورغان إن عدد الأشخاص العاملين تجاوز مستوى ما قبل الوباء للمرة الأولى مسجلاً ارتفاعا جديدا.

واعتبر أن "المحرك الأكبر لنمو الوظائف في الآونة الأخيرة ... هو الرعاية الصحية والاجتماعية يليهما قطاع الضيافة".

© 2023 AFP