تطويق وسط مدينة نوتنغهام في بريطانيا بعد العثور على ثلاثة قتلى

لندن (أ ف ب) – طوقت الشرطة وسط نوتنغهام بالكامل صباح الثلاثاء بعد العثور على ثلاثة قتلى في عدة أماكن من المدينة الواقعة في وسط إنكلترا في "حادث مأساوي" يتعلق بشاحنة صغيرة، على ما ذكرت الشرطة المحلية.

© Darren Staples, دارين ستابل / ا ف ب

شرطي أمام طوق وسط نوتنغهام حيث تم العثور على ثلاثة أشخاص مقتولين الثلاثاء 13 حزيران/يونيو 2023.

إعلان اقرأ المزيد

تم القبض على رجل يبلغ 31 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد العثور على جثث ثلاثة أشخاص في المدينة، بينما تم نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى بعد أن "حاولت شاحنة دهسهم''، بحسب بيان لشرطة نوتنغهامشير.

وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هذه الحوادث بأنها "صادمة".

وقال في تغريدة "أود أن أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم للحادث الصادم الذي وقع في نوتنغهام هذا الصباح. أنا على اطلاع بالتطورات. يجب منح الشرطة الوقت اللازم لتقوم بعملها".

تم استدعاء الشرطة لأول مرة في الساعة الرابعة صباحا (03,00 ت غ) إلى أحد الشوارع في وسط المدينة حيث عثر على شخصين مقتولين، ثم إلى مكان آخر "حيث حاولت شاحنة دهس ثلاثة أشخاص"، يتلقون حاليًا العلاج في المستشفى.

وأعلنت الشرطة العثور أيضاً على رجل مقتول في شارع آخر بالمدينة.

وقالت كيت مينيل من شرطة نوتنغهامشير في البيان "إنه حادث مأساوي ومروع". وأضافت "نعتقد أن هذه الحوادث الثلاثة مرتبطة واوقفنا رجلا".

وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق أن "حادثا خطيرا" وقع في نوتنغهام، على مسافة حوالى 200 كيلومتر شمال لندن.

اظهرت صور ومقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا كبيرًا للشرطة وحواجز أمنية تغلق عدة شوارع في وسط المدينة.

كما توزعت سيارات إطفاء وانتشر ضباط الاتصال المسؤولين عن تنسيق عمل العديد من خدمات الطوارئ.

وحث مسؤول الشرطة نيل همفريز السكان على تجنب المنطقة حيث "من المتوقع أن تظل هذه الطرق مغلقة لبعض الوقت".

© 2023 AFP