ثلاثة قتلى و25 جريحاً في ضربة على مبنى سكني في أوكرانيا

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 25 بجروح عند سقوط صاروخ على مبنى سكني فجر الثلاثاء في كريبيي ري في منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط شرق أوكرانيا، على ما أعلنت الإدارة المحلية.

© أناتولي ستيبانوف / ا ف ب

جندي أوكراني يطلق صاروخاً من قاذفة صواريخ خلال تدريبات عسكرية ليست بعيدة عن خط المواجهة في منطقة دونيتسك في 8 حزيران/يونيو 2023

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وأفادت سلطات دنيبروبيتروفسك على تويتر أن "مبنى من خمس طبقات دمر. وقتل ثلاثة من سكانه بحسب المعلومات الأولية. وأصيب 25 شخصا بينهم 19 في المستشفى".

وأضافت "لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض".

وكان مسؤول الإدارة العسكرية في المدينة أولكسندر فيلكول أفاد في وقت سابق على تلغرام أن صواريخ "عالية الدقة" أصابت عدة مواقع من المدينة بما فيها مبنى سكني من خمس طبقات".

وأكد لاحقا حصيلة ثلاثة قتلى و25 جريحا مشيرا إلى أن سبعة أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض.

ونشرت الإدارة المحلية صورة يظهر فيها المبنى متفحما ومتضررا بشدة فيما الدخان يتصاعد من الطبقات العليا.

وفي كييف أفادت الإدارة العسكرية صباح الثلاثاء عن ضربات ليلية بواسطة "صواريخ كروز".

وأكد المصدر "تم رصد كل الأهداف العدوة في المجال الجوي حول كييف وتدميرها بنجاح".

من جانبه أعلن رئيس بلدية خاركيف (شمال شرق) إيهور تيريخوف أن مسيّرات استهدفت "بنى تحتية مدنية" مشيرا إلى إلحاق أضرار بمكاتب شركة ومستودع.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أن الهجوم المضادّ الذي تشنّه قوّاته ضدّ القوات الروسية "صعب" لكنّه "يمضي قدماً"، وذلك بعيد إعلان كييف استعادتها السيطرة على سبع قرى.

© 2023 AFP