ستة قتلى وجرحى في ضربة على مبنى سكني في أوكرانيا

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – قُتل ستة أشخاص على الأقل عند سقوط صاروخ على مبنى سكني فجر الثلاثاء في منطقة بوسط أوكرانيا، في حين أعلنت كييف أن هجومها في الجنوب والشرق "صعب" لكنه يتقدم.

© Handout / جهاز الطوارئ الاوكراني/ا ف ب

صورة نشرها جهاز الطوارئ الاوكراني في 13 حزيران/يونيو 2023 تُظهر رجال اطفاء وهم يخمدون حريقاً في مبنى سكني استهدفته غارة ليلية في كريبيي ري في وسط اوكرانيا

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كما أفادت السلطات الأوكرانية بضربات ليلية روسية في خاركيف (شمال شرق) وكييف التي يرتقب أن يصلها اليوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.

وفي كريبيي ري، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط شرق البلاد، أصابت صواريخ "عالية الدقة" عدة مواقع من المدينة بما فيها مبنى سكني من خمس طبقات، بحسب السلطات المحلية.

أكد مسؤول الإدارة العسكرية في المدينة أولكسندر فيلكول على تلغرام سقوط "ستة قتلى".

ونشرت الإدارة المحلية صورة يظهر فيها المبنى متفحما ومتضررا بشدة فيما الدخان يتصاعد من الطبقات العليا، وافادت عن سقوط جرحى وعن وجود "أشخاص تحت الأنقاض".

بالإضافة إلى هذا المبنى السكني، حددت إدارة دنيبروبيتروفسك موقعين "مدنيين" آخرين تضررا من الانفجارات، مشيرة إلى اصابة سبعة أشخاص بجروح.

وفي كييف أفادت الإدارة العسكرية صباح الثلاثاء عن ضربات ليلية بواسطة "صواريخ كروز". وأكد المصدر "تم رصد كل الأهداف المعادية في المجال الجوي حول كييف وتدميرها بنجاح".

من جانبه أعلن رئيس بلدية خاركيف (شمال شرق) إيهور تيريخوف أن مسيّرات استهدفت "بنى تحتية مدنية" مشيرا إلى إلحاق أضرار بمكاتب شركة ومستودع.

"تحرير سبع قرى"

ومساء الإثنين، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته اليومية المسائية عن الهجوم المضاد الذي تشنه قواته قائلًا إنّ "القتال صعب، لكنّنا نمضي قدماً، وهذا أمر مهم... خسائر العدو هي بالضبط في المستوى الذي نحتاج إليه".

وأضاف أنّ "الطقس ليس مؤاتياً - الأمطار تجعل مهمّتنا أكثر صعوبة - لكنّ قوة جنودنا تعطي نتائج جيّدة"، مرحباً برفع العلم الأوكراني مجددًا في "القرى الواقعة في المناطق المحرّرة حديثاً".

وأتى تصريح زيلينسكي بعيد إعلان حكومته أنّ قواتها استعادت السيطرة على سبع قرى في شرق البلاد وجنوبها من القوات الروسية، ولا سيما في منطقة زابوريجيا الجنوبية، على ما أعلنت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تلغرام، موضحة أن مساحتها تصل إلى 90 كيلومتراً مربّعة.

كما أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها تقدمت "250 إلى 700 متر" في منطقة باخموت (شرق)، باتجاه المدينة التي تحمل الاسم نفسه، ويخوض الطرفان حولها أكثر المعارك ضراوة منذ بداية الحرب.

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق الإثنين أنها صدت هجمات أوكرانية في المناطق نفسها في دونيتسك قرب فيليكا نوفوسيلكا.

وأضافت موسكو أنّها تصدت لهجمات أوكرانية في محيط قرية ليفادني في منطقة زابوريجيا المجاورة.

وتعذّر تأكيد صحّة معلومات أيّ من موسكو وكييف من مصادر مستقلة.

وأعلن الجيش الروسي الثلاثاء الاستيلاء لأول مرة على دبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي أميركية. وأفادت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام أن هذه المركبات الغربية الصنع تم "الاستيلاء عليها أثناء القتال" من قبل جنود روس تابعين لمجموعة "الشرق"، مرفقة المنشور بمقطع فيديو مصور بواسطة هاتف ويظهر عدة آليات عسكرية متضررة.

تقييم وضع المحطة النووية

لم تستخدم أوكرانيا بعد الجزء الأكبر من قواتها في هجومها المضاد، وفقًا لمحللين عسكريين. وهي ما زالت تختبر الجبهة بشن هجمات مستهدفة لتحديد نقاط الضعف.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين أنّ الهجوم المضادّ الذي تشنّه كييف سيستمرّ "لأسابيع عدّة بل حتى لأشهر ... نريده أن ينجح قدر الإمكان كي نتمكّن من بدء مرحلة تفاوض بشروط جيّدة".

في فيينا، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها رافاييل غروسي، سيصل إلى كييف الثلاثاء قبل أن يتوجه إلى زابوريجيا لتقييم وضع محطة الطاقة النووية بعد تدمير سدّ كاخوفكا على نهر دنيبر.

ومن كييف، سيتّجه غروسي مع أعضاء وفد الوكالة إلى محطة زابوريجيا التي تحتلّها القوات الروسية "لتقييم الوضع وتنظيم تناوب جديد للخبراء" الذين ستتمّ زيادة عددهم.

ومنذ احتلّت القوات الروسية زابوريجيا في الأيام الأولى للغزو، لا ينفكّ غروسي يحذّر من خطر وقوع حادث نووي في هذه المحطة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والأكبر على الإطلاق في أوروبا.

وارتفعت حصيلة الفيضان العارم الناجم عن تدمير سد كاخوفكا في مناطق سيطرة روسيا بجنوب أوكرانيا إلى 17 قتيلا، على ما أعلنت السلطات المعينة من موسكو الثلاثاء.

وقال رئيس الحكومة المعينة من روسيا في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا أندري أليكسيينكو في بيان على منصات التواصل الاجتماعي: "اعتبارا من هذا الصباح، تأكدت وفاة 12 شخصا في غولا بريستان وخمسة آخرين في أوليشكي".

© 2023 AFP