نهائي "أن بي ايه": دنفر ناغتس يحرز لقبه الأول

دنفر (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرز دنفر ناغتس لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بفوزه الإثنين على ضيفه ميامي هيت 94-89 فحسم سلسلة الدور النهائي 4-1.

© ماتيو ستوكمان / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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وتعملق كالعادة الصربي نيكولا يوكيتش مسجلاً 28 نقطة و16 متابعة لفريق ولاية كولورادو الذي حصد لقبه الأول بعد 47 موسماً في الدوري.

في المقابل، تجمّد رصيد هيت عند ثلاثة ألقاب (2006، 2012، 2013)، وخسر النهائي للمرة الرابعة في تاريخه.

قال مدرب ناغتس مايك مالون للجماهير المنتشية "لدي أخبار للجميع. لن نكتفي بواحد (لقب). نريد المزيد".

وتوّج اللقب مسيرة رائعة ليوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، والمشارك خمس مرات في مباراة "كل النجوم"، بعد ثمانية مواسم من انطلاق مشاركته في أن بي ايه.

بعد يومين من احراز مواطنه نوفاك ديوكوفيتش لقب رولان غاروس في كرة المضرب، رافعاً رصيده إلى 23 لقباً كبيراً قياسياً، اختير يوكيتش أفضل لاعب في نهائي 2023.

كان حاضراً في ليلة اخفق زملاؤه بالتسديد، بيد ان لاعب الارتكاز ساهم في حرمان ميامي من التسجيل لأكثر من خمس دقائق في الربع الأخير.

قال يوكيتش (28 عاماً) "كان مجهوداً رائعاً من الفريق. كانت مباراة بشعة. لم ننجح بالتسديد. لكن في النهائية توصلنا إلى اللعب دفاعياً وقد سجّلنا تسعين نقطة. لهذا السبب فزنا، أنا سعيد لفوزنا في المباراة".

© 2023 AFP