إردوغان يتجاهل ضغوطا دولية متزايدة لدفع أنقرة للمصادقة على انضمام السويد للحلف الأطلسي

اسطنبول (أ ف ب) – تجاهل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء ضغوطا دولية متزايدة على أنقرة للمصادقة على طلب عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، قبل نحو أربعة أسابيع من اجتماع للتكتل الدفاعي سيعقد في تموز/يوليو.

© Handout / المكتب الإعلامي للرئاسة التركية/ا ف ب/ارشيف

صورة وزّعها المكتب الإعلامي للرئاسة التركية للرئيس رجب طيب إردوغان (وسط) مستقبلا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (يسار) في الرابع من حزيران/يونيو 2023

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وكان مسؤولون غربيّون يعوّلون على تليين موقف الرئيس التركي حيال هذه القضية التي بُذلت جهود دبلوماسية عدة لإيجاد تسوية لها، بعدما فاز الشهر الماضي بولاية رئاسية جديدة في انتخابات شهدت تنافسا قويا.

لكن لا شيء ملموسا تغيّر في موقف إردوغان، وفق ما بيّن بيان أصدره مكتبه في حين كان مسؤولون أتراك وسويديون يجرون مفاوضات ربع الساعة الأخير في انقرة.

وقال الرئيس التركي إن "لدى السويد توقعات لكن هذا لا يعني أننا سنلبيها.. لنقوم بتلبية هذه التوقعات، يتعيّن أولا على السويد أن تؤدي دورها".

ووضعت السويد وفنلندا حدا لسياسة الحياد العسكري التي كانتا تتّبعانها منذ عقود وطلبتا العضوية في حلف شمال الأطلسي ردا على غزو روسيا الأراضي الأوكرانية.

هذا العام صادقت تركيا والمجر المنضويتان في حلف شمال الأطلسي على طلب فنلندا الانضمام إلى التكتل.

لكن برلماني البلدين لم يصادقا بعد على انضمام السويد للحلف.

ويتطلّب نيل أي بلد جديد العضوية في حلف شمال الأطلسي موافقة دول التكتل بالإجماع على الطلب.

"لنحقق ذلك"

وحضّ الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره التركي على الموافقة على انضمام السويد للتكتل خلال محادثة هاتفية جرت بينهما غداة فوز إردوغان بولاية جديدة ستبقيه رئيسا لتركيا حتى العام 2028.

وتأمل أنقرة أن يصادق الكونغرس الأميركي على حزمة دفاعية كبرى من شأنها ان تحدّث أسطول تركيا المتقادم من الطائرات المقاتلة.

وللمرة الأولى ربط بايدن بشكل مباشر بين صفقة بيع مقاتلات اف-16 لتركيا ومصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

إثر المحادثة الهاتفية قال بايدن في تصريح للصحافيين "لا يزال إردوغان يريد العمل على صفقة مقاتلات اف-16. أبلغته بأننا نريد اتفاقا مع السويد لذا فلنحقق ذلك".

كذلك بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ شخصيا في الأمر مع إردوغان في اسطنبول، قبل أسابيع قليلة من قمة للتكتل ستستضيفها ليتوانيا.

أشار إردوغان إلى أن زيارة ستولتنبرغ تزامنت مع احتجاجات نظّمها في ستوكهولم مناصرون أكراد لمجموعة تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

وتسعى تركيا لدفع السويد باتّجاه حظر مثل هذه التظاهرات وقمعها.

وقال إردوغان "هناك حقوق ممنوحة لأجهزة إنفاذ القانون (السويدية) بموجب الدستور. استخدموا هذه الحقوق. إن لم تتعاملوا معها، فلا يمكننا (القول نعم) في القمة في فيلنيوس" المقرر عقدها في 11 و12 تموز/يوليو.

"تقدّم تم إحرازه"

اتّخذت السويد بالفعل مجموعة تدابير ترمي للاستجابة لهواجس تركيا.

وقد رحّلت مناصرا للمقاتلين الأكراد مدانا بالإتجار بالمخدرات كان قد أوقف في آب/أغسطس من العام الماضي.

في هذا الأسبوع قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن تركيا "أثارت بعضا من هواجسها. فنلندا والسويد تعاملتا مع الهواجس التركية، نحن نعتبر أن هذه الهواجس تم التعامل معها بالشكل المناسب وبفاعلية".

الأربعاء أجريت محادثات في أنقرة خلصت إلى اتفاق على عقد اجتماع جديد بين تركيا والسويد وفنلندا، لم يعلن موعده.

وقال ستولتنبرغ في تصريح أدلى به للصحافيين في بروكسل إنه تحادث مع كبير معاونيه الذي حضر الاجتماع وإن الأخير أبلغه بأن اللقاء جرى "في أجواء بناءة".

وتابع "هناك تقدّم تم إحرازه، سنواصل العمل من أجل المصادقة على عضوية السويد في أسرع وقت ممكن".

وعاد البرلمان التركي للانعقاد بعد فترة توقف خلال الانتخابات ومن المقرر أن تبقى الدورة البرلمانية مفتوحة حتى موعد قمة فيلنيوس.

ومدّد البرلمان المجري حتى السابع من تموز/يوليو دورته الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي الخميس.

والتركيز في هذه "الدورة الصيفية الاستثنائية" منصب رسميا على إقرار الميزانية العامة لكن قد يتسّع نطاقه ليشمل المصادقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

ويقيم كل من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وإردوغان علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتم الإعداد في البرلمان المجري لجلسة المصادقة على عضوية فنلندا في التكتل بعيد رفع إردوغان اعتراضه على الأمر في آذار/مارس.

© 2023 AFP