إصابة جندي سوري بجروح خطيرة في قصف جوي إسرائيلي قرب دمشق (سانا)

دمشق (أ ف ب) – أصيب جندي سوري بجروح خطيرة فجر الأربعاء جرّاء قصف جوّي إسرائيلي استهدف نقاطاً قرب دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

© ستر / ا ف ب/ارشيف

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وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق عدّة.

وفجر الأربعاء، أفاد مراسل لوكالة فرانس برس عن سماع دويّ انفجارات في دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنّه "حوالي الساعة 01:05 من فجر اليوم (22:05 الثلاثاء ت غ) نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً بعض النقاط جنوب غرب دمشق".

وأدّى القصف إلى "إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية"، وفق المصدر.

وأكّد المصدر أنّ "وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ القصف طال "مستودعات سلاح تابعة لمقاتلين موالين لإيران" وقد اندلعت النيران فيها.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.

© 2023 AFP