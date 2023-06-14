انقاذ 80 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية

اثينا (أ ف ب) – تم إنقاذ ثمانين مهاجرا من البحر الأربعاء بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان، خلال عملية إغاثة نفذتها السلطات اليونانية، بحسب خفر السواحل.

© مانوليس لاغوتاريس / ا ف ب/ارشيف

مخيم كارا تيبي للاجئين والمهاجرين على جزيرة ليسبوس في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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وذكر بيان لخفر السواحل "منذ الصباح الباكر الأربعاء، تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق قبالة بيلوس عندما انقلب قارب صيد وعلى متنه عدد كبير من المهاجرين".

ولم تحدد السلطات اليونانية حتى الآن عدد المهاجرين.

وقالت متحدثة لوكالة فرانس برس "تم حتى الآن انقاذ 80 مهاجرا من البحر وسيتم نقلهم الى ميناء كالاماتا في جنوب بيلوبونيز".

ووقع حادث الغرق في المياه الدولية على مسافة 47 ميلا بحريا من بيلوس في البحر الأيوني، بحسب المتحدثة.

بالإضافة إلى زوارق دورية شرطة الميناء، شاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو وستة قوارب كانت تبحر في المنطقة.

وكانت رياح بلغت سرعتها حوالي 12 كم/ساعة تهب في المنطقة.

واشارت معلومات أولية اوردتها السلطات إلى أن قارب المهاجرين أبحر من ليبيا متجهاً إلى إيطاليا.

وتقع اليونان في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتعد وجهة للفارين من الحروب والفقر، الآتين من آسيا أو إفريقيا أو الشرق الأوسط ويرغبون في الوصول إلى دول شمال أوروبا.

وسُجل عدد من حوادث الغرق أغلبها في بحر إيجه الفاصل بين اليونان وتركيا، بينما كثيرا ما تُتهم أثينا بصد قوارب المهاجرين "بشكل غير قانوني".

إلى جانب هذا المسار، يحاول المهاجرون أيضًا العبور مباشرة إلى إيطاليا عن طريق عبور البحر المتوسط في جنوب البيلوبونيز أو جزيرة كريت.

© 2023 AFP