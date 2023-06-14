بطولة إسبانيا: ريال مدريد يعلن رسميًا تعاقده مع بيلينغهام

مدريد (أ ف ب) – أعلن نادي ريال مدريد الاسباني الاربعاء رسميًا تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الانكليزي الشاب جود بيلينغهام بعقد لمدة ست سنوات، قادمًا من بوروسيا دورتموند الالماني مقابل 103 ملايين يورو.

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وكان أكد دورتموند الاسبوع الماضي أن الفريقين توصّلا إلى اتفاق متبادل حيال انتقال اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مقابل 103 ملايين يورو، بالإضافة "الى حد أقصى يبلغ نحو 30 في المئة" من المكافآت.

ويشكل وصول بيلينغهام تكملة لإعادة بناء خط وسط النادي الملكي بعد أن انضم الى الشابين الفرنسيين أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا، بعد رحيل البرازيلي كازيميرو في صيف 2022 الى مانشستر يونايتد الانكليزي وتقدّم الكرواتي لوكا مودريتش والالماني توني كروس في السن.

جاء في بيان للفريق الاسباني "وقّع نادينا مع أحد أكبر المواهب في عالم كرة القدم، لاعب يأتي من بوروسيا دورتموند الى مدريد بعد أن اختير أفضل لاعب في البوندسليغا لموسم 2022-2023" حيث ساعد دورتموند على الاقتراب من لقبه الأول في الدوري منذ أكثر من عقد لكن الفريق أنهى موسمه ثانيًا خلف بايرن ميونيخ بفارق الأهداف.

أضاف "علاوة على ذلك، يبلغ فقط 19 عامًا وهو في التشكيلة الاساسية لمنتخب إنكلترا".

تألق بيلينغهام في كتيبة المدرب غاريث ساوثغيت في مونديال قطر 2022 التي خرجت من ربع النهائي أمام فرنسا.

وصل اللاعب الذي سيبلغ عامه الـ20 في أواخر الشهر الحالي الى دورتموند قادمًا من برمينغهام في صيف 2020 مقابل 25 مليون يورو، وخاض مع النادي 132 مباراة محرزًا 24 هدفًا و25 تمريرة حاسمة وتوج معه بكأس ألمانيا 2021.

نقل عنه بيان على الموقع الرسمي للفريق الاسود والاصفر "شكرًا للجميع في دورتموند وللجماهير ولكل شيء خلال السنوات الثلاث الاخيرة. كان شرفًا لي أن أرتدي هذا القميص مرات عدة، في اللحظات الكبيرة والصغيرة".

أضاف "رغم أني أتطلع لوجهتي المقبلة، لن أنسى أبدًا مشواري هنا....+بوروسي+ الى الأبد".

© 2023 AFP