بيلينغهام واثق من تتويج إنكلترا بلقب كبير

لندن (أ ف ب) – يعتقد لاعب الوسط الإنكليزي الشاب جود بيلينغهام ان بلاده قد تكون قريبة من التتويج بلقب كبير في كرة القدم، بعد محاولات حثيثة تحت اشراف المدرب غاريث ساوثغيت.

© كيريل كودريافتسيف / ا ف ب/ارشيف

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ويُعدّ اللاعب الجديد لريال مدريد الإسباني المنتقل بصفقة قد تتخطى مئة مليون يورو، أحد المواهب الشابة في تشكيلة "الأسود الثلاثة" التي ستكون بين المرشحين لنيل لقب كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل في ألمانيا.

وخسرت إنكلترا أمام فرنسا 1-2 في ربع نهائي مونديال قطر الأخير.

قبلها في كأس أوروبا صيف 2021، خسر المنتخب الإنكليزي أمام إيطاليا بركلات الترجيح في المباراة النهائية، كما بلغ نصف نهائي مونديال روسيا 2018 في اول بطولة كبرى تحت اشراف ساوثغيت.

قال بيلينغهام الذي استُدعي لتشكيلة بلاده رغم اصابة بركبته ستبعده عن تصفيات كأس أوروبا أمام مالطا ومقدونيا الشمالية "يمكن لمشجعي إنكلترا الشعور بذلك، هم طموحون، لكنهم ليسوا أغبياء. هناك سبب لهذا من التوقعات والضجة حول الفريق في هذه اللحظة".

تابع بيلينغهام البالغ 19 عاماً "الحقيقة اننا نحقق النتائج. نودّ احراز لقب بطولة بالطبع، لكن اعتقد ان هناك خطوات لتحقيق ذلك".

أردف لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق "منتخبات دولية عظمى في الماضي لم تحقق الانتصارات على الفور. تعيّن عليها البناء لسنوات قبل بلوغ أهدافها".

وقارعت إنكلترا فرنسا في ربع نهائي المونديال، وكادت تهدد بلوغها نصف النهائي لولا اهدار هاري كاين ركلة جزاء متأخرة فوق العارضة. تابع المنتخب الفرنسي مشواره نحو النهائي حيث خسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وحققت إنكلترا بداية جيدة في تصفيات أوروبا 2024، بفوزين على مضيفتها إيطاليا 2-1، وضيفتها أوكرانيا 2-0. تحل على مالطا الجمعة قبل استقبال مقدونيا الشمالية في 19 حزيران/يونيو الحالي.

© 2023 AFP