ثلاثة قتلى في قصف صاروخي روسي على أوديسا (السلطات الأوكرانية)

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعلن مسؤول عسكري أوكراني الأربعاء مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 13 آخرين في قصف صاروخي شنته القوات الروسية على ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا.

© أناتولي ستيبانوف / ا ف ب

جندي أوكراني يطلق صاروخاً من قاذفة صواريخ خلال تدريبات عسكرية ليست بعيدة عن خط المواجهة في منطقة دونيتسك في 8 حزيران/يونيو 2023

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وقال سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا على تطبيق تلغرام إن القتلى الثلاثة موظفون في مستودع تجاري أصيب بصاروخ كروز روسي من نوع كاليبر.

واضاف ان سبعة موظفين آخرين جرحوا، مشيرا إلى "احتمال وجود أشخاص تحت الانقاض". وتابع أن الهجوم دمر مستودعات مساحتها الف متر مربع وسبب حريقا على مساحة 400 متر مربع.

وقال إن أربعة صواريخ أطلقت من سفينة في البحر الأسود. وبالإضافة إلى عمال المستودعات جرح ستة أشخاص في أماكن أخرى في أوديسا حيث تضرر مركز أعمال ومؤسسة تعليمية ومجمع سكني ومطاعم ومتاجر، حسب براتشوك.

وذكرت الإدارة العسكرية أن الدفاع الأوكراني المضاد للطائرات أسقط اثنين من الصواريخ.

وكثفت موسكو في الأسابيع الأخيرة هجماتها الليلية على المدن الأوكرانية بينما تشن كييف هجومًا مضادًا كبيرًا في محاولة لاستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية.

© 2023 AFP