ثلاثة قتلى في هجوم صاروخي روسي على أوديسا الأوكرانية

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 13 بجروح في هجوم استهدف مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا صباح الأربعاء، وفق ما أعلنت السلطات.

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خارطة تظهر الوضع في أوكرانيا حتى 13 حزيران/يونيو 2023

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أطلقت روسيا أربعة صواريخ من طراز "كاليبر" من سفينة في البحر الأسود، وفق ما أعلن المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا سيرهي براتشوك على تطبيق تلغرام.

وأفاد أن ضربة على مستودع تابع لسلسة متاجر للبيع بالتجزئة أدت إلى مقتل ثلاثة موظفين وإصابة سبعة بجروح. وأضاف "قد يكون هناك أشخاص تحت الأنقاض".

وجُرح ستة أشخاص آخرين بعدما تضرر مركز تجاري ومتاجر ومجمّع سكني وسط المدينة "نتيجة قتال جوي والموجة التي أحدثها الانفجار".

وأفادت الإدارة العسكرية بأن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخين.

لطالما اعتُبرت أوديسا وجهة عطلات مفضّلة للعديد من الأوكرانيين والروس قبل إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في شباط/فبراير العام الماضي.

تعرّضت أوديسا إلى القصف مرّات عدة منذ بدء الغزو وفي كانون الثاني/يناير، أدرجت "منظمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة" (يونسكو) المركز التاريخي للمدينة على قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر.

كثّفت موسكو هجماتها الليلية على كبرى المدن الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة بينما أطلقت كييف هجوما مضادا طال انتظاره لاستعادة مناطق احتلتها القوات الروسية.

وتأتي الضربات الأخيرة بعد يوم على هجوم صاروخي استهدف بلدة كريفي ريغ التي يتحدر منها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أسفر عن مقتل 11 شخصا.

كما أعلنت سلطات منطقة دنيبروبيتروفسك حيث تقع كريفي ريغ عن هجوم روسي جديد بالمسيّرات وقع خلال الليل.

وقال حاكم المنطقة سيرهي ليساك على "تلغرام" "تم إسقاط جميع (مسيّرات) شاهد في الجو فوق المنطقة"، في إشارة إلى المسيّرات الهجومية الإيرانية التي تستخدمها روسيا.

وبينما تؤكد أوكرانيا أنها تحقق مكاسب بعدما أطلقت هجومها المضاد، أعلن بوتين الثلاثاء بأن قواته تلحق خسائر "كارثية" بقوات العدو.

زيارة غروسي

وأقر بوتين خلال اجتماع في الكرملين بأن القوات الروسية تعاني من نقص في مخزوناتها من بعض المعدات العسكرية، مشيرا على الخصوص إلى المسيّرات الهجومية والصواريخ.

وسارعت كييف للرد لتشدد على أن تحرّك أوكرانيا المدعوم بأسلحة وتدريب من الغرب، أفضى إلى تحقيق "مكاسب معيّنة وتطبيق خططنا وتقدّمنا".

يفيد محللون عسكريون بأن أوكرانيا لم تعتمد بعد على الجزء الأكبر من قواتها لتنفيذ الهجوم المضاد. وما زالت حاليا تختبر الجبهة عبر تنفيذ هجمات تمكنها من تحديد نقاط الضعف.

وفي الأيام الأخيرة، أعلنت كييف استعادة سلسلة قرى في منطقة دونيتسك (شرق).

في واشنطن، أفاد معهد دراسة الحرب في آخر تحليل صادر عنه "واصلت القوات الأوكرانية عمليات ضمن هجوم مضاد في ثلاثة محاور على الأقل وحققت مكاسب ميدانية محدودة في 13 حزيران/يونيو".

في الأثناء، يتوقع أن يزور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي محطة زابوريجيا النووية الأربعاء.

وشكّلت سلامة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا والواقعة في منطقة زابوريجيا (جنوب شرق أوكرانيا) مصدر قلق منذ استولت عليها القوات الروسية قبل عام.

وفاقم هذه المخاوف تدمير سد كاخوفكا الذي يشكّل خزانا يوفر مياه التبريد للمحطة.

وأكد غروسي عدم وجود مشكلة "حالية" رغم أن مستويات المياه في بركة التبريد تشكّل مصدر قلق.

وأفاد بعد لقائه زيلينسكي في كييف "أرغب بتقديم تقييمي الخاص. أود التوجه إلى هناك ومناقشة الإجراءات المتخذة مع الإدارة ومن ثم التوصل إلى تقييم أمتن لنوع الخطر الذي نواجهه".

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن كارثة السد التي أسفرت عن سقوط 17 قتيلا على الأقل وخلّفت عشرات المفقودين تعقّد "وضعا خطيرا في الأساس في ما يتعلق بالسلامة النووية والأمن" في المحطة.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بتفجير السد الواقع على نهر دنيبرو.

© 2023 AFP