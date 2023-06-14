دوري الأمم الأوروبية: كرواتيا تصعق هولندا على أرضها برباعية وتبلغ النهائي

روتردام (هولندا) (أ ف ب) – بلغ المنتخب الكرواتي المباراة النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه الهولندي 4-2 بعد التمديد، الأربعاء على ملعب "دي كويب" في روتردام في نصف النهائي.

© جون تيس / ا ف ب

لاعب وسط كرواتيا لوكا مودريتش يحتفل بتسجيله ركلة جزاء في مرمى هولندا على ملعب "دي كويب" في روتردام في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في 14 حزيران/يونيو 2023

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وفرض لاعب خط الوسط المخضرم لوكا مودريتش (37 عاماً) نفسه نجماً للقاء اذ تحصل على ركلة جزاء نفذها أندري كراماريتش بنجاح (55) ومرر كرة الهدف الثالث في الشوط الإضافي الأول للبديل برونو بيتكوفيتش (98)، قبل أن يترك بصمته التهديفية من علامة الجزاء في الثاني (117)، ليغادر الملعب على وقع تصفيق الجماهير محتفلاً بهدفه الـ 24 الدولي. وسجل ماريو باساليتش الهدف الثاني لكرواتيا (73).

وافتتحت هولندا التسجيل عبر دونييل مالين (34)، قبل أن تتأخر بهدفين، وادركت التعادل بهدف قاتل من البديل نوا لانغ (90+6)، لتهتز شباكها مرتين مجدداً بعد التمديد.

وتلعب اسبانيا بمواجهة إيطاليا في أنسخيده في نصف النهائي الثاني الخميس، قبل المباراة النهائية المقررة الأحد.

ووقفت كرواتيا حائلاً أمام فوز هولندا بأول لقب كبير لها منذ احرازها أمم أوروبا 1988 بقيادة مدربها الحالي رونالد كومان وكوكبة من النجوم، كما لم تذق طعم الخسارة سوى مرة واحدة في مبارياتها الـ 16 الأخيرة وذلك أمام منتخب الأرجنتين في مونديال قطر، في طريق الأخير للفوز باللقب.

وفشل المنتخب البرتقالي الذي افتقد لجهود المهاجم ممفيس ديباي والمدافع ماتيس دي ليخت للاصابة، في بلوع النهائي الثاني له في هذه المسابقة، بعدما خسر في نهائي النسخة الأولى أمام البرتغال المضيفة في عام 2019، بينما فازت فرنسا بالنسخة الثانية عام 2021.

-"من الصعب البحث عن الكلمات الآن"-

قال قائد هولندا فيرجيل فان دايك لقناة إن أو إس الهولندية عقب نهاية المباراة "قاتلنا مثل الأسود، لكن للأسف لم يكن ذلك كافياً هذه الأمسية".

وتابع "إنه أمر محبط للغاية. كنا نعلم أنه سيكون صعباً، لكننا قدمنا أداءً جيداً. تلقينا ركلتي جزاء، كان يجب أن نكون أفضل، من الصعب البحث عن الكلمات الآن".

في المقابل، غاب عن تشكيلة المدرب زلاتكو داليتش المدافع يوشكو غفارديول للاصابة، والمهاجم ماركو ليافايا الذي قرر الانسحاب من التشكيلة بعدما تشاجر مع جماهير.

وفي شوط أول لم يشهد الكثير من الفرص، افتتح منتخب "الطواحين" التسجيل من أول تسديدة له بين الخشبات الثلاث بعد لعبة جماعية وصلت الكرة إلى ماتس ويفر داخل منطقة الجزاء مررها إلى مالين سددها الأخير بينية بقدمه اليمنى في شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش (34)، رافعاً رصيده الدولي إلى 5 أهداف.

ومع اطلاق الحكم صافرة بداية الشوط الثاني، أدركت كرواتيا التعادل بعد ركلة جزاء تحصل عليها المخضرم مودريتش اثر خطأ عليه من كودي خاكبو داخل المنطقة، وسددها كراماريتش بنجاح في وسط مرمى الحارس جاستين بيلوف (55).

وتقدم ثالث مونديال قطر بتسديدة على الطاير من باساليتش (73)، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بفضل البديل لانغ في ثاني أهدافه بقميص بلاده.

وبعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين، أضاف لاعبو كرواتيا الثالث بعد تمريرة من مودريتش إلى البديل بيتكوفيتش الذي تخلص من فرنكي دي يونغ وسدد بقدمه اليمنى من 20 متراً في الشباك (98)، ليسجل لاعب وسط ريال مدريد الإسباني الرابع من ركلة جزاء سددها بنجاح في الشباك الهولندية بعد خطأ من تيريل مالاسيا على بيتكوفيتش (117)، ليغادر تاركاً مكانه للمدافع بورنا باريشيتش.

وكادت كرواتيا تضيف الخامس، إلا أن حكم اللقاء ألغى هدف بيتكوفيتش بسبب خطأ خلال بناء الهجمة.

© 2023 AFP