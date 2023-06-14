قتيلان وجريح في إطلاق نار في ميدان رماية للجيش في اليابان

طوكيو (أ ف ب) – أعلن الجيش الياباني مقتل عسكريين وجرح ثالث الأربعاء عندما فتح مجند النار في ميدان للرماية في وسط البلاد.

© / جيجي برس/اف ب

مبنى في ميدان الرماية في هينو الذي تستخدمه قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية في مدينة جيفو بوسط اليابان في 14 حزيران/يونيو 2023

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وقالت قوة الدفاع الذاتي البرية في بيان "خلال تدريب بالرصاص الحي في إطار تمرين جزء من الأفراد الجدد، أطلق عنصر مرشح للانضمام إلى قوات الدفاع الذاتي النار على ثلاثة عناصر".

وأضافت في وقت لاحق "تم تأكيد مقتل شخص آخر من الثلاثة الذين تعرّضوا إلى إطلاق النار"، بعدما أكدت في وقت سابق سقوط أو قتيل تعرض شخصين لجروح.

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو أن مشتبها به اعتقل لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وأوضحت الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس ان مطلق النار يبلغ من العمر 18 عاما ومرشح للانضمام إلى قوات الدفاع الذاتي، مشيرة إلى أن جنودا آخرين قاموا بتوقيفه على الفور.

وصرح متحدث باسم الشرطة المحلية لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إنه متهم بمحاولة قتل جندي يبلغ من العمر 25 عاما. وقال إن المشتبه به "اطلق النار على الضحية بنية القتل".

من جهتها، ذكرت قناة "ان اتش كي" الوطنية أن أحد الجرحى هو رجل في الخمسينات من العمر والاثنين الآخرين في العشرينات.

وظهر في لقطات جوية بثتها المحطة عسكريون ومدنيون يتجمعون حول مركبة طوارئ والشرطة تغلق طرقا قريبة.

وبدا أن بعضهم محققون وضعوا أغطية على رؤوسهم وأحذيتهم.

وقال أحد سكان المنطقة للقناة نفسها إنه شاهد عددا من سيارات الطوارئ تهرع إلى المنطقة حوالى الساعة 09,30 (00,30 ت غ) لكنه لم يسمع أي شيء قبل ذلك.

حوادث وقعت مؤخرا

يدير ميدان الرماية معسكر منطقة موراياما. وهو منشأة مغطاة تبلغ مساحتها أكثر من 65 ألف متر مربع.

وجرائم العنف نادرة جدا في اليابان التي تفرض قيودا مشددة على حيازة السلاح.

لكنها شهدت مؤخرا عددا من الحوادث الكبيرة من بينها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في تموز/يوليو 2022.

وكان من المقرر بأن يمثل المشتبه به في عملية الاغتيال تيتسويا ياماغامي أول مرة في المحكمة هذا الأسبوع، لكن أُلغيت الجلسة بعدما أدى طرد أُرسل إلى المنشأة إلى انطلاق جهاز للكشف عن المعادن.

وكسب تعاطفا مفاجئا من بعض الفئات في اليابان نظرا لتأثير تمسك والدته بكنيسة التوحيد على عائلته وطفولته.

وفي نيسان/أبريل، نجا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعدما ألقى رجل متفجرات باتّجاهه أثناء تجمّع انتخابي.

وجاء الحادث بعد وقت قصير من استضافة اليابان قمة مجموعة السبع في هيروشيما وأدى إلى تجدد الدعوات لتعزيز الإجراءات الأمنية.

وتم نشر آلاف عناصر الشرطة لتأمين الاجتماع الذي مرّ من دون أي حوادث أمنية.

والشهر الماضي، اعتقلت الشرطة في منطقة ناغانو غرب طوكيو شخصا بعدما نفّذ هجوما بالسكين وبإطلاق النار استمر ساعات قتل خلاله أربعة أشخاص بينهم عنصران في الشرطة. وذكرت تقارير إعلامية بأنه نجل رئيس مجلس المدينة المحلي.

© 2023 AFP