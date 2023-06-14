مبابي "سعيد" بالبقاء في سان جرمان الموسم المقبل (صحيفة)

روما (أ ف ب) – أكّد مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي بأنه "سعيد في البقاء الموسم المقبل" في صفوف فريقه باريس سان جرمان مؤكدا بأنه "لم يطلب ان يتم التخلي عنه او الانتقال الى ريال مدريد" وذلك في حديث مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الرياضية الايطالية الاربعاء.

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وقال مبابي (24 عاماً) خلال المقابلة التي اجريت من مقر تدريبات منتخب فرنسا في كليرفونتين "كل ما في الأمر بأني أكدت رغبتي بعدم تفعيل بند التجديد لعام اضافي. لم نتحدث اطلاقا مع باريس سان جرمان بشأن تمديد العقد لكني سعيد بالبقاء هنا الموسم المقبل".

واسف مبابي خلال المقابلة لرحيل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية والانتقال الى إنتر ميامي الأميركي بقوله "انه على الأرجح افضل لاعب في تاريخ كرة القدم. النبأ ليس ساراً عندما يتعلق الامر برحيل لاعب مثل ميسي وانا لا افهم لماذا عبّر كثيرون عن ارتياحهم لرحيله".

واضاف "نحن نتكلم عن ميسي: يجب ان يتم احترامه، لكنه خلافا لذلك لم يحظ بالاحترام الذي يستحق في فرنسا. انه امر مؤسف لكن هكذا هي الأمور. يجب القيام بما يجب لتعويضه".

وكان مبابي أشار في بيان لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إلى أنه لم يناقش أبداً تمديداً لعقده مع النادي الفرنسي إلى ما بعد العام 2024، وذلك غداة إبلاغه مسؤوليه نيّته عدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي.

ووفق البيان المُرسل من الدولي الفرنسي، فقد أبلغ "إدارة النادي المكلّفة تمديد العقد" الذي وُقّع قبل عام، اعتباراً من "15 تموز/يوليو 2022 بقراره (عدم التمديد لما بعد 2024) وأن هدف الرسالة الأخيرة لم يكن إلا لتأكيد ما سبق توضيحه شفهياً".

وأضاف البيان أن "كيليان مبابي والمقربون منه يقولون إنهم لم يناقشوا أبداً هذه النقطة مجدداً مع النادي خلال العام، باستثناء قبل 15 يوماً للإعلان عن إرسال الخطاب. في المقابل، لم يناقَش أي تمديد جديد محتمل".

وفي حال لم يوقّع، فإن النادي بطل الدوري الفرنسي يُخاطر بفقدانه مجاناً في غضون عام، لذلك يمكن لسان جرمان أن يبيعه هذا الصيف بدلاً من تفويت فرصة الاستفادة من أحد أفضل اللاعبين في العالم.

© 2023 AFP