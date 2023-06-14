17 قتيلا في غرق زورق للمهاجرين قبالة سواحل اليونان

اثينا (أ ف ب) – أعلن خفر السواحل اليوناني الأربعاء أنّ 17 شخصاً قتلوا في غرق قارب مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان.

© مانوليس لاغوتاريس / ا ف ب/ارشيف

مخيم كارا تيبي للاجئين والمهاجرين على جزيرة ليسبوس في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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وقال المصدر ذاته إنّه تمّ إنقاذ حوالى مئة شخص في هذه المرحلة، بينما وقعت حادثة الغرق في المياه الدولية على بعد 47 ميلاً بحرياً من بيلوس في البحر الأيوني.

وذكر خفر السواحل في بيان أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم نقلوا في قوارب إلى ميناء كالاماتا في جنوب بيلوبونيز. وتم إجلاء أربعة أشخاص آخرين بمروحية إلى مستشفى في كالاماتا.

قال خفر السواحل اليوناني إنه عندما غرق القارب لم يكن أي شخص على متنه يرتدي سترة نجاة.

رصدت طائرة تابعة للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) المركب بعد ظهر الثلاثاء لكن المهاجرين الذين كانوا على متنه "رفضوا أي مساعدة"، كما ورد في بيان سابق لسلطات الموانئ اليونانية.

وبالإضافة إلى زوارق دورية شرطة الميناء شاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو وستة زوارق.

وتفيد المعلومات الأولية للسلطات بأن قارب المهاجرين أبحر من ليبيا إلى إيطاليا.

واليونان الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط تشكل عادة ممرا للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا المجاورة.

وقالت شرطة الموانئ اليونانية إن زوارق خفر السواحل أنقذت الأربعاء زورقا شراعيا يقل ثمانين مهاجرا قبالة جزيرة كريت. وقد سحبته إلى ميناء كالي ليمينيس في جنوب الجزيرة.

© 2023 AFP