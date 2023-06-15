استحواذ مانشستر يونايتد: العرض القطري في انتظار توضيحات بعد تقارير عن منحه حصرية التفاوض

لندن (أ ف ب) – قال مصدر مقرب من المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني الخميس، إن مقدّمي العرض القطريين ما زالوا ينتظرون توضيحاً من مانشستر يونايتد الإنكليزي، بعدما أشار تقرير إلى أنه قد يُعرض عليهم حصرية التفاوض في معركة شراء النادي.

© أولي سكارف / ا ف ب/AFP/ارشيف

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وكان النادي الإنكليزي أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن مجلس إدارته يبحث عن "بدائل استراتيجية لتعزيز نمو النادي"، مع خيار البيع الكامل.

ويبدو أن عائلة غلايزر التي امتلكت النادي في 2005، مصممة على مبلغ 6 مليارات جنيه استرليني (7.47 مليار دولار)، من أجل اعطاء موافقتها للبيع.

وكان الشيخ جاسم قدّم عرضه الخامس والأخير للنادي الأسبوع الماضي، ويبدو أنه يُنظر إلى عرضه بشكل أفضل من قبل المالكين، أكثر من عرض منافسه الملياردير البريطاني جيم راتكليف.

وأشار تقرير الخميس إلى أنه إذا مُنحت حصرية التفاوض للشيخ جاسم، فإنها ستُنهي عرض راتكليف طالما استمرت فترة الحصرية.

لكن المصدر القريب من الملف قال لوكالة فرانس برس إنه لا شيء جديد رسمياً من جانب الشيخ جاسم ولا جدول زمنياً للخطوات التالية.

والعرض المقدّم من المصرفي القطري هو لشراء 100% من النادي.

وأوقف التداول في أسهم مانشستر يونايتد في بورصة نيويورك مؤقتاً بسبب "التقلبات"، رغم استئناف تداول الأسهم بعد فترة وجيزة، وارتفعت بنسبة 12 في المئة خلال اليوم.

كما سُجّلت شركة باسم "ناين تو يو كي هولدينغز ليميتيد" في بريطانيا الخميس، ويبدو أنها جزء من استعدادات الشيخ جاسم في حال نجاح عرضه.

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