بطولة إنكلترا: سيتي البطل يستهل الموسم ضد أسطورته وقمة بين تشلسي وليفربول

لندن (أ ف ب) – يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم ضد بيرنلي الصاعد الى دوري الأضواء والذي يقوده أسطورة سيتي المدرب البلجيكي فنسان كومباني، فيما تشهد المرحلة الاولى قمة بين تشلسي وضيفه ليفربول، بعدما كشفت الرابطة عن جدول مباريات موسم 2023-2024 الخميس.

© أولي سكارف / ا ف ب/ارشيف

حقق مانشستر سيتي في موسم 2022-2023 لقب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم للعام الثالث تواليًا

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ويقص سيتي شريط الموسم على ملعب تورف مور الجمعة 11 آب/أغسطس بعد أن حقق الثلاثية التاريخية بتتويجه بألقاب الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه.

ستكون المرة الثانية التي يواجه كومباني، الذي حقق لقب الدوري مع سيتي أربع مرات كقائد، فريقه السابق بعد أن مُني بخسارة 6-صفر على ملعب الاتحاد في ربع نهائي الكأس الموسم المنصرم.

ويسعى فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا ليصبح أول فريق يتوج بلقب الدوري أربع مرات تواليًا، بعد أن سيطر على الـ"برميرليغ" في السنوات الاخيرة محققًا اللقب خمس مرات في آخر ستة مواسم.

أما لوتون الذي يعود الى مصاف النخبة للمرة الاولى منذ 1992 فيبدأ مشواره ضد برايتون الذي قدم موسمًا مميزًا وحلّ في المركز السادس.

خاض لوتون آخر موسم له في دوري الاضواء في 1991-1992 والذي كان الاخير قبل أن يتحوّل الدوري الى نظامه الجديد تحت مسمى "برميرليغ".

أما شيفيلد يونايتد الصاعد بدوره الى الدوري الممتاز فيخوض مباراته الاولى على أرضه ضد كريستال بالاس.

وتشهد المرحلة الافتتاحية قمة مرتقبة بين تشلسي وضيفه ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج، حيث يأمل النادي اللندني بقيادة مدربه الجديد الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في وضع خيبة الموسم المنصرم خلفه بعدما حل في المركز الثاني عشر.

أما أرسنال الذي حل وصيفًا لسيتي بعدما تصدر غالبية فترات الموسم، فيستهل الحملة على أرضه ضد نوتنغهام فوريست، فيما يستضيف مانشستر يونايتد ولفرهامبتون ويستقبل نيوكاسل ضيفه أستون فيلا.

ويحلّ توتنهام بقيادة المدرب الاسترالي الجديد أنج بوستيكوغلو على برنتفورد.

وينتظم الموسم بعد توقف في 2022-2023 بسبب اقامة نهائيات كأس العالم في قطر، ويتضمن استراحة في منتصف كانون الثاني/يناير، مع إقامة المباريات العشر من المرحلة ذاتها على مدى أسبوعين.

© 2023 AFP