تصفيات أوروبا 2024: فرنسا لضبط تشتيت مبابي وإنكلترا للعلامة الكاملة

باريس (أ ف ب) – لم ينتهِ بعد الموسم الكروي في أوروبا حيث تنطلق الجمعة جولة جديدة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2024 والتي ستشهد مباراة لكل من فرنسا ونجمها المشتت كيليان مبابي وإنكلترا الطامحة لمواصلة انطلاقتها الناجحة.

© فرانك فيف / ا ف ب

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تُلقي وكالة فرانس برس نظرة على أبرز لحظات ومباريات الجولة الثالثة من التصفيات الاوروبية قبل عام على انطلاق البطولة في ألمانيا.

هل سيتشتت تركيز مبابي؟

عاد الحديث عن احتمال رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جرمان في الأيام الأخيرة وتصدر عناوين الصحف في فرنسا، بعد أن أبلغ المهاجم ناديه أنه لن يقوم السنة المقبلة بتفعيل بند العام الإضافي الذي يسمح له بتمديد عقده معه حتى عام 2025.

يأمل ديدييه ديشان مدرب فرنسا في أن يحافظ مبابي على تركيزه لأيام قليلة أخرى، عندما يسافر وصيف بطل العالم 2022 إلى البرتغال لمواجهة جبل طارق المتواضع في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية الجمعة.

قال إبراهيما كوناتيه مدافع ليفربول الانكليزي "لقد أحدث (النبأ) ضجّة وتصدر عناوين الصحف، لكن لا يمكننا السيطرة على ذلك".

أضاف "لم يتغيّر معنا. لا زال نفسه، مرح ويمزح مع الجميع. لم أر تغييرًا في تصرفاته".

عُين مبابي قائدًا جديدًا لفرنسا في مستهل التصفيات الاوروبية في آذار/مارس الماضي خلفًا للحارس هوغو لوريس المعتزل وقد بدأ "الديوك" حملتهم بطريقة مثالية بفوز على كل من هولندا وإيرلندا.

ومع غياب هولندا التي خسرت الاربعاء نصف نهائي دوري الامم الاوروبية على أرضها ضد كرواتيا (4-2)، تلعب اليونان مع ايرلندا في المباراة الاخرى من المجموعة الجمعة.

إنكلترا لمواصلة البداية القوية

في المقابل، حققت إنكلترا بداية رائعة في المجموعة الثالثة بفوزها في إيطاليا 2-1 قبل أن تهزم أوكرانيا 2-صفر.

سيكون "الأسود الثلاثة" مرشحين للمحافظة على سجلهم المثالي عندما يحلّون على مالطا المتواضعة الجمعة قبل أن يستضيفوا مقدونيا الشمالية في أولد ترافورد الاسبوع المقبل.

ويغيب نجم خط الوسط جود بيلينغهام الذي أكمل الاربعاء انتقاله إلى ريال مدريد الاسباني من بوروسيا دورتموند الالماني للتعافي من اصابة، لكن المدرب غاريث ساوثغيت قد يمنح جناح كريستال بالاس إيبيريشي إيزي بداياته الدولية.

قال إيزي الذي انسحب قبل عامين من تشكيلة إنكلترا الاولية لنهائيات كأس أوروبا بسبب إصابة في وتر أخيل "لقد كانت رحلة طويلة للعودة الى المستوى المطلوب وتقديم العروض المطلوبة".

كما تلتقي أوكرانيا مع مقدونيا الشمالية في المباراة الاخرى من المجموعة، فيما تخوض إيطاليا نصف نهائي دوري الامم الاوروبية.

200 مشاركة لرونالدو؟

يتواجد نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو في تشكيلة البرتغال للمباراتين ضد البوسنة الجمعة وإيسلندا الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

التحق صاحب الـ38 عامًا بكتيبة المدرب الاسباني روبرتو مارتينيس بعد أن سجل 14 هدفًا في 16 مباراة في الدوري السعودي منذ التحاقه بالنصر مطلع العام الحالي، ولكنه خرج خالي الوفاض من دون أي لقب.

كريستيانو رونالدو خلال تمارين المنتخب البرتغالي في لشبونة هذا الاسبوع © باتريسيا دي ميلو موريرا / ا ف ب

كتب عبر حسابه على إنستغرام هذا الاسبوع "إنه دائمًا شعور مميز أن تعود الى الديار".

أسكت رونالدو منتقدي مارتينيس لاستدعائه المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات، من خلال تسجيل هدفين في كل من أول مباراتين في التصفيات في آذار/مارس الماضي وإن كان ذلك ضد ليشتنشتاين ولوكسمبورغ.

ويأمل رونالدو في تعزيز سجله الدولي البالغ 122 هدفاً لبلاده. كما أنه يحمل الرقم القياسي للمشاركات الدولية لدى الرجال مع 198 مباراة وستكون الفرصة سانحة لتحقيق المئوية الثانية.

هل توقف اسكتلندا هالاند؟

غاب الهداف الفتاك إرلينغ هالاند عن النروج في أول مباراتين من التصفيات بسبب الاصابة. عانى المنتخب في غيابه بخسارته ضد إسبانيا 3-صفر وتعادله مع جورجيا 1-1.

وسيكون المنتخب بحاجة إلى ابن الـ22 عامًا السبت ضد ضيفته اسكتلندا التي استهلت التصفيات بالعلامة الكاملة في المجموعة الاولى.

وتأمل النروج في أن يكون هالاند الذي سجل 52 هدفًا في جميع المسابقات مع مانشستر سيتي هذا الموسم قد تعافى من الاحتفالات الصاخبة بعدما توج الفريق الانكليزي بلقب دوري أبطال أوروبا ضد إنتر الايطالي الاسبوع الماضي ليكمل الثلاثية هذا الموسم.

سجل النروجي إرلينغ هالاند 52 هدفًا مع مانشستر سيتي في الدوري الانكليزي في موسم 2022-2023 © فريديرك فارفييل / ان تي بي/ا ف ب

قال ستيف كلارك مدرب اسكتلندا أخيراً "أنا قلق من أنكم جميعًا تتحدثون عن هالاند، هالاند، هالاند. هناك العديد من اللاعبين الآخرين الذين يجب أن نتعامل معهم".

وضمن المجموعة ذاتها، تلتقي قبرص على أرضها مع جورجيا السبت.

نجم إسكندينافي جديد؟

هناك مهاجم مثير آخر آت من إسكندنافيا.

ترك راسموس هويلوند، البالغ 20 عامًا، انطباعًا كبيرًا في افتتاح التصفيات للدنمارك بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الفوز على فنلندا 3-1 وهدفين في الهزيمة المفاجئة في كازاخستان 3-2.

أنهى الموسم المنصرم برصيد تسعة أهداف في الدوري الايطالي مع أتالانتا ويأمل في أن يواصل تألقه عندما تستضيف الدنمارك نظيرتها ايرلندا الشمالية الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وتلعب فنلندا مع سلوفينيا وسان مارينو مع كازاخستان في المباراتين الاخريين من المجموعة.

© 2023 AFP