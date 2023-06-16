إرجاء المهمة الفضائية الأخيرة لصاروخ "أريان 5" لأسبوعين على الأقل

باريس (أ ف ب) – أُرجئ إطلاق صاروخ "أريان 5" الذي كان مقرراً مساء الجمعة من كورو في غويانا الفرنسية، لأسبوعين أقلّه بسبب مُشكلة رُصدت في الصاروخ، على ما أعلنت شركة "أريان سبايس" الخميس.

© جودي أمييه / ا ف ب/ارشيف

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وفي حديث لوكالة فرانس برس، أشارت "أريان سبايس" التي ستُعلن في نهاية حزيران/يونيو عن موعد جديد لإطلاق الصاروخ، إلى رصد "عدم مطابقة" على خطوط المراقبة الخاصة بانفصال التعزيزات عن الصاروخ.

وغرّدت الشركة المسؤولة عن تشغيل الصواريخ الأوروبية عبر تويتر "استناداً إلى متطلبات السلامة، قررت +أريان سبايس+ إرجاء إطلاق الصاروخ". وأُلغي نقل "أريان 5" إلى منصة إطلاقه في كورو.

وأوضحت "أريان سبايس" أنّ هذا القرار "عادي" ويأتي "ضمن نهج الموثوقية الذي تتبعه الشركة وساهم في نجاح أريان 5".

وستكون هذه المهمة المرتقبة الرحلة الـ117 والأخيرة للصاروخ الأوروبي الذي يُحال إلى التقاعد بعد 27 عاماً من الخدمة. وسينقل خلال هذه المهمة الفضائية قمراً اصطناعياً فرنسياً للاتصالات العسكرية (سيراكوز 4 ب) وقمراً اصطناعياً ألمانياً تجريبياً.

وأوضحت الشركة أنّ القمرين الاصطناعيين موجودان داخل مبنى التجميع النهائي ضمن ظروف السلامة المطلوبة".

وكان موعد إطلاق الصاروخ مقرراً أساساً الجمعة بين الساعة 21,26 و22,01 بتوقيت غرينتش من مركز غويانا الفضائي.

وتأتي هذه المهمة الأخيرة للصاروخ في مرحلة يعاني فيها قطاع الفضاء في أوروبا فراغاً، إذ باتت القارة شبه محرومة من بلوغ الفضاء بإمكاناتها الخاصة المستقلة في انتظار بدء العمل بصاروخ "آريان 6".

ويعود سبب ذلك إلى التوقف المفاجئ لاستخدام صواريخ سويوز الروسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، مما خفّض من نشاط قاعدة كورو.

وما فاقم الوضع سوءاً هو فشل الإطلاق التجاري الأول لصاروخ "فيغا سي" الإيطالي في كانون الاول/ديسمبر 2022 والتأخيرات التراكمية لمستقبل "أريان 6" الذي يُتوقّع أن يدخل في الخدمة نهاية عام 2023 في أحسن الأحوال.

وبعد مهمة "أريان 5" الأخيرة، لن يبقى سوى عملية إطلاق واحدة لـ"فيغا" مُرتقبة في أيلول/ديسمبر، وعودة مُحتملة لبرنامج "فيغا-سي" في نهاية العام.

© 2023 AFP