بطولة إنكلترا: برايتون يتعاقد مع داهود من دورتموند

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي برايتون الانكليزي الجمعة تعاقده مع لاعب الوسط الالماني محمود داهود، بصفقة حرّة من بوروسيا دورتموند الألماني.

© ساشا شورمان / ا ف ب

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سينضمّ ابن الـ27 عامًا الى برايتون بعقد لمدة أربع سنوات في الاول من تموز/يوليو المقبل، بعد انتهاء عقده مع وصيف بطل ألمانيا.

أصبح اللاعب السوري الأصل الذي خاض مباراتين مع المنتخب الاول لألمانيا في العام 2020، ثالث صفقة لبرايتون، سادس الدوري الموسم المنصرم، بعد المهاجم البرازيلي جواو بيدرو ولاعب الوسط المخضرم جيمس ميلنر.

قال الايطالي روبرتو دي تزيربي مدرب برايتون "أنا متحمّس لوصول محمود الى فريقي. أردته منذ أن كنت في ساسوولو وأنا متأكد أنه سيكون لاعبًا من الطراز الرفيع معنا".

بدأ داهود، العاشق في طفولته للفرنسي زين الدين زيدان، مسيرته الاحترافية مع بوروسيا مونشنغلادباخ في 2014 قبل الانتقال الى دورتموند في 2017.

خاض 141 مباراة مع دورتموند، إلا أن مشاركاته لم تكن كثيرة منذ أن خضع لجراحة في كتفه العام الماضي.

ويُعتبر برايتون بحاجة الى تعزيز خط وسطه بعد رحيل الارجنتيني بطل العام ألكسيس ماك أليستر الى ليفربول بالاضافة الى رحيل متوقّع للاكوادوري مويزس كايسيدو.

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