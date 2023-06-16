تصفيات أوروبا 2024: إنكلترا تواصل انطلاقتها المثالية بفوز على مالطا

تاكالي (مالطا) (أ ف ب) – حافظت إنكلترا، وصيفة بطلة أوروبا، على انطلاقتها المثالية في تصفيات كأس أوروبا 2024، بفوز سهل على مضيفتها مالطا في مدينة تاكالي 4-0 الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

© ماثيرو ميرابيلي / ا ف ب

منتخب إنكلترا قبل مباراته ضد مالطا في تاكالي ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024. في 16 حزيران/يونيو 2023

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وافتتح فيرديناندو أباب التسجيل بالخطأ في مرمى بلاده (8)، قبل أن يضاعف ترنت ألكسندر-أرنولد التقدم بتسديدة بعيدة جميلة (28). أضاف القائد هاري كاين الثالث من ركلة جزاء (31) قبل أن يحرز البديل كالوم ويلسون الرابع من العلامة ذاتها (83).

رفعت إنكلترا رصيدها الى 9 نقاط في الصدارة بعد أن حققت بداية رائعة في النافذة الاولى في آذار/مارس الماضي بفوز على كل من إيطاليا حاملة اللقب وأوكرانيا.

وعادت أوكرانيا من تأخر بهدفين في الشوط الاول أمام مضيفتها مقدونيا الشمالية لتفوز 3-2 بثلاثة أهداف في الثاني محققة فوزها الاول في التصفيات من ثاني مباراة.

وتساوت ثلاثة منتخبات بثلاث نقاط هي ايطاليا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا فيما منيت مالطا بخسارتها الثالثة لتبقى خالية الرصيد.

غابت ايطاليا عن الجولة لانشغالها في دوري الامم الاوروبية علمًا انها خسرت نصف النهائي ضد إسبانيا الخميس 2-1.

وغاب عن إنكلترا نجم خط الوسط جود بيلينغهام الذي أكمل الاربعاء انتقاله إلى ريال مدريد الاسباني من بوروسيا دورتموند الالماني لعدم تعافيه من اصابة.

وقاد خط الهجوم كاين وبوكايو ساكا نجم أرسنال وجيمس ماديسون، فيما زج المدرب غاريث ساوثغيت بألكسندر-أرنولد في الوسط الى جانب ديكلان رايس وجوردان هندرسون.

وافتتح منتخب الأسود الثلاثة التسجيل بعدما وصلت كرة بينية جميلة من ألكسندر-أرنولد الى ساكا على الجهة اليمنى، مررها نحو كاين على باب المرمى لكن أباب تابعها بالخطأ في مرماه عندما كان يحاول تشتيتها الى الخارج (8).

وسجل مدافع ليفربول هدف إنكلترا الثاني بتسديدة رائعة بعيدة المدى من خارج المنطقة بيمناه سكنت الشباك (28).

وبعد أن تصدى الحارس لتسديدة بعيدة لرايس، تهادت الكرة في منطقة الجزاء وبينما كان كاين يحاول متابعتها في المرمى تعرض لعرقلة من ماثيو غيومييه، ليترجم الركلة بنجاح (31).

ورفع كاين رصيده الى 50 هدفًا دوليًا في المباريات التنافسية، ليصبح أول لاعب إنكليزي يحقق هذا الإنجاز (56 في المجمل).

دفع ساوثغيت بعد الاستراحة بفيل فودن بدلا من ساكا بعد أيام صاخبة من الاحتفالات إثر فوزه مع مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا ليحقق ثلاثية تاريخية.

وبعد مرور ساعة دفع بالثلاثي ماركوس راشفود وتايرون مينغز وكالوم ويلسون، قبل أن يمنح جناح كريستال بالاس إيبيريشي إيزي بداياته الدولية.

تحصلت إنكلترا على ركلة جزاء للمسة يد بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ترجمها ويلسون بنجاح (83).

وتخوض إنكلترا مباراتها الرابعة على أرضها ضد مقدونيا الشمالية على ملعب أولد ترافورد الاثنين المقبل فيما تلتقي مالطا مع أوكرانيا.

© 2023 AFP