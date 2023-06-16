تصفيات كأس اوروبا 2024: فوز ثالث تواليًا لفرنسا

فارو (البرتغال) (أ ف ب) – حققت فرنسا، وصيفة مونديال قطر 2022، ثالث انتصار تواليًا لها في تصفيات كأس اوروبا المؤهلة الى النهائيات المقررة في ألمانيا صيف عام 2024، اثر تغلبها على جبل طارق المتواضع 3-صفر الجمعة في مدينة فارو البرتغالية.

© فرانك فيف / ا ف ب/AFP

مهاجم منتخب فرنسا اوليفييه جيرو (بالابيض) مفتتحا التسجيل لفريقه في مرمى جبل طارق ضمن تصفيات كأس اوروبا. 16 حزيران/يونيو 2023

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وبقيت فرنسا متصدرة المجموعة الثانية (9 نقاط من 3 مباريات) بالعلامة الكاملة بعد فوزها على هولندا 4-صفر وعلى جمهورية ايرلندا 1-صفر في مستهل مشوارها في التصفيات في آذار/مارس الماضي، في حين حققت اليونان فوزها الثاني ايضا كان على جمهورية ايرلندا 2-1 لتحتل المركز الثاني بست نقاط من مباراتين.

كانت المباراة بين جبل طارق وفرنسا اول لقاء يجمع بين المنتخبين.

وخاض كل من حارس لنس بريس سامبا ومدافع تشلسي الانكليزي يوسف فوفانا اول مباراة لهما اساسيين، الاول على حساب حارس ميلان الايطالي مايك مينيان الذي شعر بأوجاع في ربلة الساق خلال التمارين الخميس، والثاني بدلا من دايو اوباميكانو بقرار من المدرب ديدييه ديشان.

اما في خط الهجوم فلعب المخضرم اوليفييه جيرو في مركز رأس الحربة يعاونه على الجهتين كيليان مبابي من اليسار وكينغسلي كومان على اليمين.

وخاض جيرو مباراته الرقم 123 في صفوف منتخب فرنسا ليعادل رقم تييري هنري في المركز الثالث لأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في صفوف الديوك ولا يتقدم عليهما سوى ليليان تورام (142) والحارس المعتزل هوغو لوريس صاحب الرقم القياسي مع 145 مباراة.

ونجح جيرو في افتتاح التسجيل بعد مرور 3 دقائق بكرة راسية اثر تمريرة من كومان.

وعزز جيرو رقمه القياسي كأفضل مسجل في صفوف المنتخب الفرنسي مع 54 هدفًا.

وعلى الرغم من سيطرة شبه مطلقة لفرنسا، انتظرت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الاول لتعزيز تقدمها عن طريق ركلة جزاء انبرى لها مبابي بنجاح اثر لمسة يد داخل المنطقة.

ورفع مبابي رصيده الى 39 هدفًا في 69 مباراة خاضها في صفوف منتخب فرنسا منذ الاولى عام 2017.

وكاد انطوان غريزمان يضيف الهدف الثالث لكن الكرة التي سددها ارتدت من القائم (52).

وسجل أيمن مويلهي الهدف الثالث لفرنسا خطأ في مرمى فريقه عندما حاول تشتيت كرة عرضية لمبابي فحولها داخل شباكه (78).

© 2023 AFP