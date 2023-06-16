شي يقول لغيتس إن الصين "وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي"

بكين (أ ف ب) – أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقاء نادر مع مؤسس مجموعة مايكروسوفت بيل غيتس أن الصين "وضعت دائما آمالها في الشعب الأميركي" على الرغم من التوتر بين واشنطن وبكين، كما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

© نويل سيليس, لودوفيك ماران / ا ف ب/ارشيف

صورة مركبة تُظهر من اليمين إلى اليسار الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ومؤسس مجموعة مايكروسوفت بيل غيتس في نيويورك في 21 أيلول/سبتمبر 2022

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ونقلت صحيفة "بيبولز" اليومية عن شي قوله لغتيس "أنت الأميركي الأول الذي ألتقيه في بكين هذا العام".

وأضاف شي "وضعنا دائمًا آمالنا في الشعب الأميركي ونأمل أن تستمر الصداقة بين الشعبين". وتابع "أنا سعيد جدًا برؤيتك. لم نلتقِ منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وقال شي أيضًا "أنت شخص فعل الكثير من الأشياء الجيدة من خلال مشاركتك في عمل الصين التنموي وأنت صديق قديم".

غيتس، وهو أحد أغنى رجال العالم، من بين عدة قادة أعمال غربيين زاروا الصين منذ رفعت الدولة الآسيوية سياسية "صفر كوفيد" التي عزلتها عن العالم لنحو ثلاثة أعوام.

ويزور غيتس الصين للمرة الأولى منذ أربعة أعوام.

وتحدثت وسائل إعلامية حكومية عن أن غيتس طرح خلال لقائه مع شي "أفكاره حول الوضع الحالي ومستقبل التعاون مع الصين".

وقال، وفق التقارير الإعلامية، إن "الصين حققت إنجازات ضخمة وجذبت انتباه العالم في التخفيف من حدة الفقر وفي التصدي لجائحة كوفيد-19، وشكّلت مثالًا جيدًا للعالم".

© 2023 AFP