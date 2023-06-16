ضربات على كييف خلال زيارة وفد وساطة إفريقي لأوكرانيا

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أطلقت روسيا صواريخ الجمعة على كييف بالتزامن مع زيارة وفد إفريقي للقيام بوساطة بين روسيا وأوكرانيا التي رأت أن هذا القصف رسالة مفادها أن موسكو "تريد مزيدًا من الحرب وليس السلام".

© فيل ماغاكوي / ا ف ب/ارشيف

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ويأمل الوفد الدبلوماسي الرفيع المستوى في إسماع صوت قارة عانت بشدة من تداعيات الحرب في أوكرانيا ولا سيما ارتفاع أسعار الحبوب.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين يقوم +ببناء الثقة+ بشنّ أكبر هجوم صاروخي على كييف منذ أسابيع، وبالضبط مع زيارة قادة أفارقة إلى عاصمتنا".

وصل الوفد في قطار آت من بولندا صباح الجمعة. وبدأ زيارته في بلدة بوتشا الواقعة على أطراف العاصمة والتي باتت رمزا لجرائم حرب نسبت إلى موسكو.

ويضم الوفد المقرر أن يلتقي في وقت لاحق الرئيس فولوديمير زيلينسكي رؤساء جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا والسنغال ماكي سال وزامبيا هاكيندي هيشيليما وجزر القمر غزالي عثمان الذي يترأس الاتحاد الإفريقي.

بعيد إعلان وصولهم إلى منطقة كييف، دوّت صفارات الانذار محذرة من هجوم جوي في كييف وفي أنحاء البلاد وتم تفعيل الدفاعات الجوية.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 12 صاروخًا منها ستة صواريخ "كينجال" فرط صوتية.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار داخل المدينة، لكن أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في المنطقة المجاورة، بحسب وزارة الداخلية.

روسيا تريد مزيدا من الحرب

أعلن المتحدث باسم رئيس جنوب إفريقيا فنسنت ماغوينيا في تسجيل مصور على تويتر أن الرئيس "وصل بسلام إلى كييف".

أهالي كييف يحتمون في محطة مترو وسط المدينة خلال هجوم صاروخي روسي في 16 حزيران/يونيو 2023 © غينيا سافيلوف / ا ف ب

أضاف "نحن بانتظار بدء المحادثات مع الرئيس زيلينسكي".

وكان من المقرر أن يتوجه القادة الأفارقة إلى مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا للقاء بوتين.

لكن المسؤولين الأوكرانيين أبدوا شكوكا إزاء الزيارة وقالوا إن لا مفاوضات ممكنة مع روسيا.

ولفتوا إلى أن روسيا لم توقف الضربات خلال زيارة الوفد.

وقال كوليبا إن "الصواريخ الروسية رسالة إلى إفريقيا: روسيا تريد مزيدًا من الحرب وليس السلام".

من جهته قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك أن بوتين "مستعد لتجاهل أمن القادة الأجانب، إنه لا يكترث حقا لأنه يشعر بحصانة مطلقة".

وأضاف "نذكر أيضا أن الصواريخ كانت تتطاير عندما وصل الرئيس الأميركي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أوكرانيا".

- طريق إلى السلام -

تضررت القارة الإفريقية بشدة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي مع ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة والتأثير الأوسع للحرب على التجارة العالمية.

وقال ماغوينيا إن مهمة القادة الأفارقة "تهدف لإيجاد طريق نحو السلام من شأنه رفع معاناة الناس في أوكرانيا".

وتفاوتت ردود الدول الإفريقية على الحرب، مع انحياز بعضها إلى جانب أوكرانيا فيما بقيت دول أخرى على الحياد أو وقفت بجانب موسكو.

وقال محللون لوكالة فرانس برس إن فرص نجاح المهمة ضئيلة، إذ أن كلا من كييف وموسكو مقتنع بامكان الانتصار على أرض المعركة.

ومع ذلك يرى المحللون أن الوسطاء يأملون بالحصول على تنازلات من الكرملين قبيل قمة روسية إفريقية الشهر المقبل.

اطلقت روسيا وأوكرانيا مبادرات دبلوماسية حيال دول إفريقية منقسمة في مواقفها من الحرب، فيما أجرى كوليبا جولتين دبلوماسيتين في القارة.

ورغم غزوه لأوكرانيا، يصور بوتين بلاده على أنها حصن ضد الغرب الذي يتهمه أيضا بمنع صادرات روسيا من الأسمدة.

ووُضعت جنوب إفريقيا تحت المجهر لرفضها إدانة الهجوم الذي تشنه موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة إن روسيا شهدت "تطورا ديناميكيا جدا لعلاقاتنا مع دول إفريقية".

ونقلت عنه وكالة ريا نوفوستي قوله للصحافيين إن "هذا المسار في سياسات روسيا الخارجية سيستمر ويكتسب زخما".

وتأتي مهمة الوفد بينما تسعى جنوب إفريقيا لتلميع صورتها على المسرح الدولي بعدما عبر البيت الأبيض عن قلقه إزاء علاقاتها مع روسيا.

© 2023 AFP