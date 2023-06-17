تصفيات كأس أوروبا 2024: اسكتلندا تقلب الطاولة على النروج ونجمها هالاند

اوسلو (أ ف ب) – خطت اسكتلندا خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم 2024، إذ قلبت الطاولة على مضيفتها النروج ونجمها العملاق إرلينغ هالاند بهدفين متأخرين لتفوز 2-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في التصفيات.

لاعبو منتخب اسكتلندا يحتفلون بالفوز على النروج في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 في 17 حزيران/يونيو 2023

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وبدا أن ركلة الجزاء التي نفذها بنجاح نجم مانشستر سيتي الإنكليزي هالاند (61) كانت بداية مشوار النروج لبلوغ أول بطولة كبرى منذ 24 عاماً.

غير أن هدفين من ليندون دايكس (87) وكيني ماكلين (89) قلبا الطاولة على أصحاب الأرض، ليمنحا اسكتلندا النقاط الثلاث ويعزز رجال ستيف كلارك تقدمهم في صدارة المجموعة الأولى إلى تسع نقاط، بفارق ست نقاط عن إسبانيا الثانية التي لعبت مباراة أقل، وثماني نقاط عن النروج التي باتت في المركز الرابع.

وكان هالاند غاب عن أول مباراتين لمنتخب بلاده في التصفيات أمام إسبانيا وجورجيا في آذار/مارس بسبب الإصابة، غير أنه عاد السبت ليحرز هدفه الدولي الثاني والعشرين في 24 مباراة.

© 2023 AFP