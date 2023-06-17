جائزة كندا: فيرستابن يعوّض اخفاقه بأسرع توقيت في الفترة الثالثة الحرة

مونتريال (أ ف ب) – عوّض سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامين الماضيين، اخفاقه في الفترتين الاولى والثانية للتجارب الحرة لجائزة كندا الكبرى، بتسجيله أسرع توقيت خلال الثالثة السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة.

إعلان اقرأ المزيد

وفرض فيرستابن الذي كان حلّ خامساً وسادساً في اليوم السابق، على حلبة رطبة اثر هطول الامطار، تفوق سيارته مدوناً اسمه على قمة لائحة أسرع الاوقات (1:23.106 دقيقة)، خلال فترة شهدت العديد من الحوادث، أبرزها لسائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس الذي ألحق الاضرار بالقسم الامامي لسيارته الحمراء بعدما خسر السيطرة عليها عند نهاية المقطع المستقيم.

وأدى هذا الحادث إلى اشهار الاعلام الحمراء، وذلك للمرة الرابعة في غضون يومين، قبل ان تستأنف المنافسات على حلبة جيل فيلنوف المتطلبة ما سمح للسائق الثاني في الحظيرة الإيطالية شارل لوكلير من موناكو بتسجيل ثاني اسرع توقيت متأخراً بفارق 0.291 ثانية عن فيرستابن.

وتألق الإسباني فرناندو ألونسو امام جماهير فريق أستون مارتن لمالكه الكندي لورنس ستول، التي تحدت المطر بتسجيله ثالث أسرع وقت، ولكن بفارق أكثر من ثانية عن ريد بول، في حين تقدم بفارق كبير عن زميله صاحب الارض ونجل لورنس، لانس الذي حلّ سابعاً.

وحقق الدنماركي كيفن ماغنسون (هاس) مفاجأة باحتلاله للمركز الرابع، أمام ساينس والفرنسي بيار غاسلي (ألبين).

وحلّ الياباني يوكي تسونودا ثامناً على الرغم من خروج عن المسار مرتين، حيث كاد يصطدم بالحائط في احدهما، وأكمل الفنلندي فالتيري بوتاس (ألفا روميو) والبريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، المراكز العشرة الأولى.

وبخلاف اليوم السابق لم يكن النجاح حليف مرسيدس على مسار رطب، علماً ان فريق "السهم الفضي" كان سيطر على الفترة الثانية للتجارب بفضل هاميلتون ومواطنه جورج راسل، الذي حلّ في المركز الخامس عشر السبت.

ومرة جديدة، خيّب سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس الآمال بتسجيله التوقيت السابع عشر، في حين تتابعت مشاكل الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين) الذي كان ضحية مشكلة في ضغط المياه الجمعة، اذ لم يتمكن من القيادة لفترة طويلة مكتفياً بالمركز التاسع عشر قبل الأخير.

في ما يأتي نتائج المراكز العشرة الأولى للفترة الثالثة للتجارب الحرة:

1- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:23.106 دقيقة (22 عدد اللفات)

2- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:23.397 د. (22)

3- فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:24.483 د.(18)

4- كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:24.715 د. (23)

5- كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:24.765 د. (14)

6- بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:24.825 د. (19)

7- لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:24.944 د. (22)

8- يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:24.955 د.(24)

9- فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:24.988 د. (22)

10-لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:25.087 د. (20)

© 2023 AFP