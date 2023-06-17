دورة شتوتغارت: تيافو يبلغ أول نهائي له على الملاعب العشبية

شتوتغارت (ألمانيا) (أ ف ب) – بلغ الأميركي فرانسيس تيافو، المصنف 12 عالمياً، أول نهائي له على الملاعب الشعبية السبت بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش الصاعد من التصفيات بمجموعتين في دورة شتوتغارت الالمانية لكرة المضرب.

© ساره ستاير / غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

الأميركي فرانسيس تيافو فرحا بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش في نصف نهائي دورة شتوتغارت لكرة المضرب ليبغ المباراة النهائية، في 17 حزيران/يونيو 2023

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وضرب تيافو، المصنف ثالثاً في الدورة والذي اسقط منافسه بنتيجة 6-3 و7-6 (13/11) في نصف النهائي، موعداً مع صاحب الأرض يان-لينارد ستروف الاحد.

وهي المرة السابعة التي يخوض فيها تيافو الذي أقصى الموهبة الصاعدة الإيطالي لورنتسو موسيتي (17) في ربع النهائي، المباراة النهائية لاحدى دورات كرة المضرب، في سعيه للفوز بلقبه الثالث في مسيرته والثاني هذا العام، بعدما ظفر بلقب دورة هيوستن في نيسان/أبريل.

وقال تيافو (25 عاماً) الذي أنقذ ست نقاط في شوط فاصل ماراثوني في المجموعة الثانية "لعبت بصلابة. (العشب) أحد الأسطح المفضلة لديّ. من الجيد الخروج هنا وخوض بعض المباريات".

في المقابل، حقق ستروف مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على البولندي هوبرت هوركاش، المصنف رابعاً في الدورة، 3-6 و6-3 و6-3 ليتقدم خطوة للفوز بلقبه الأول الفردي في مسيرته.

وضرب ستروف، ابن الـ 33 عاماً والمصنف 24 عالمياً، في أفضل تصنيف له في مسيرته منذ بداياته عام 2009، 35 كرة ناجحة وتخطى هوركاش في 89 دقيقة.

قال الألماني "أنا سعيد للغاية. هوبي (هوبرت) لاعب رائع على الملاعب العشبية، لذلك كنت أعلم أنه كان عليّ أن ألعب مباراة جيدة للغاية. بعد أن بدأت بشكل جيد وجدت طريقة وأنا سعيد جداً بالفوز".

ويتقاسم ستروف وتيافو الفوز مع واحد لكل منهما في مباراتين، لكن نهائي شتوتغارت سيكون الأول بينهما على العشب.

© 2023 AFP