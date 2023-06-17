مونديال السيدات: قائدة الولايات المتحدة ساوربرون تغيب بسبب الإصابة

نيويورك (أ ف ب) – ستغيب بيكي ساوربرون قائدة منتخب الولايات المتحدة، بطلة العالم في آخر نسختين، عن مونديال كرة القدم المقبل للسيدات بسبب اصابة في قدمها، بحسب عدة تقارير صحافية.

© إيرا ل. بلاك / غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

عانت المدافعة البالغة 38 عاماً مطلع الشهر الجاري من انتكاسة خلال الدوري المحلي مع فريقها بورتلاند ثورنز، بعد اصابة تعرّضت لها في نيسان/ابريل، بحسب ما ذكرت مصادر لموقعي "إي أس بي أن" و"ذي أثلتيك".

وتقام نسخة المونديال المقبل في أستراليا ونيوزيلندا بدءاً من 20 تموز/يوليو المقبل.

وتملك ساوربرون 216 مباراة دولية في رصيدها وساعدت سيدات الولايات المتحدة على احراز لقبي المونديال في كندا 2015 وفرنسا 2019.

ساهمت أيضاً باحراز ذهبية أولمبياد لندن 2012 والحلول في المركز الثالث في أولمبياد طوكيو الأخير.

أحرزت لقب الدوري الأميركي مع بورتلاند العام الماضي وكانت جزءاً من تشكيلة كانساس سيتي المتوّج في 2014 و2015.

ويتوقّع أن يعلن المدرب المقدوني الشمالي-الأميركي فلاتكو أندونوفسكي تشكيلته للمونديال خلال الأيام المقبلة.

© 2023 AFP