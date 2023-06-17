وزير الخارجية السعودي في إيران بعد سبع سنوات من القطيعة

طهران (أ ف ب) – وصل وزير الخارجية السعودي السبت إلى طهران في زيارة قصيرة لتعزيز المصالحة التي تحققت في الاشهر الاخيرة بين طهران والرياض بعد سبع سنوات من القطيعة، بحسب وسائل اعلام إيرانية.

وزير خارجية ايران حسين امير عبداللهيان مصافحا نظيره السعودي فيصل بن فرحان في طهران في 17 حزيران/يونيو 2023

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ووصل الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران بعد ظهر السبت ويلتقي نظيره الإيراني امير عبد اللهيان قبل مؤتمر صحافي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن إعادة فتح سفارة السعودية في إيران عقب قيام طهران بخطوة مماثلة في 6 حزيران/يونيو.

وقطعت المملكة العلاقات مع إيران عام 2016 بعد هجوم متظاهرين في الجمهورية الإسلامية على البعثات الدبلوماسية السعودية، على خلفية إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

وبعد سنوات من الخلاف، وقعت الدولتان اتفاقية مصالحة مفاجئة في الصين في 10 آذار/مارس. وقد أعادت السعودية منذ ذلك الحين العلاقات مع سوريا حليفة طهران، وكثفت من مساعيها للسلام في اليمن حيث تقود منذ سنوات تحالفا عسكريا ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

تجري إيران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بواسطة عُمانية، بشأن البرنامج النووي الإيراني وملف الأميركيين المعتقلين في إيران.

وتجري طهران أيضًا مباحثات مع دول أوروبية خصوصًا فرنسا. وقد تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون السبت مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي هاتفيا، و"ناقشا سبل تعزيز العلاقات، ولا سيما المفاوضات (حول الملف النووي) والتطورات الإقليمية".

© 2023 AFP