اليونانيون يصوتون في انتخابات جديدة يتصدرها اليمين بزعامة ميتسوتاكيس

اثينا (أ ف ب) – بعد خمسة أسابيع على الانتخابات التشريعية، يدلي اليونانيون بأصواتهم الأحد المقبل في اقتراع جديد يأمل اليمين بزعامة رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس أن يفوز فيه بالغالبية المطلقة.

© لويزا غولياماكي / ا ف ب

ملصق لزعيم حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ كيرياكوس ميتساتاكيس على موقف للحافلات في أثينا في 17 حزيران/يونيو 2023

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وكان زعيم حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ الذي يطمح إلى ولاية ثانية على رأس الحكومة، حقق فوزا كبيرا في انتخابات 21 أيار/مايو بحصول حزبه على 40,8% من الأصوات، أي ضعف خصمه الرئيسي حزب سيريزا اليساري بزعامة ألكسيس تسيبراس.

لكن إن كانت هذه النتيجة شكلت على قوله "زلزالا سياسيا"، إلا أنها لم تمنحه سوى 146 من أصل 300 مقعد في مجلس النواب، في حين عليه الفوز بـ151 مقعدا لتشكيل حكومة بدون الاضطرار إلى عقد تحالفات.

وفي بلد تتجه الثقافة السياسية فيه إلى المواجهة أكثر منها إلى البحث عن تسويات، استبعد ميتسوتاكيس تشكيل ائتلاف وطالب بانتخابات جديدة.

وهو ما طالبت به أيضا الأحزاب الأربعة الأخرى، ما فتح الطريق لتنظيم انتخابات في 25 حزيران/يونيو، مع تعيين رئيس وزراء انتقالي في هذه الأثناء.

ومن المتوقع أن يحقق حزب الديموقراطية الجديدة فوزا كبيرا إذ تمنحه استطلاعات الرأي 39 إلى 43,9% من نوايا الأصوات.

أما سيريزا الذي تكبد هزيمة مدوية بحصوله على 20% فقط من الأصوات في 21 أيار/مايو، فيقتصر أمله على عدم التراجع أكثر، إذ لا تمنحه استطلاعات الرأي سوى 19,2 إلى 20,9% من نوايا الأصوات، يتبعه حزب باسوك كينال الاشتراكي الذي يجمع حوالى 12% من نوايا الأصوات.

يراهن ميتسوتاكيس في سعيه لنيل الغالبية المطلقة على نظام انتخابي مختلف عن الانتخابات السابقة، يمنح الحزب الفائز في الاقتراع الثاني مكافأة تصل إلى خمسين مقعدا، ما يؤمن له غالبية مستقرة.

ولوح ميتسوتاكيس، وهو وريث عائلة سياسية كبرى وابن رئيس وزراء سابق، بانتخابات ثالثة في وسط العطلة الصيفية في آب/أغسطس إن لم يتمكن من تحقيق أهدافه.

ونددت وسائل الإعلام والمعارضة بموقفه معتبرة أنه محاولة "ابتزاز" للناخبين.

سقوط تسيبراس؟

أما تسيبراس، رئيس الوزراء السابق بين 2015 و2019، فإن هزيمة فادحة جديدة ستطرح بمزيد من الإلحاح مسألة بقائه على رأس حزب منبثق من اليسار الراديكالي غير أنه عمل في السنوات الأخيرة على إعادة تركيزه على خطّ وسطي إلى حد بعيد.

ملصق عليه صورة زعيم حزب سيريزا اليساري ألكسيس تسيبراس مقابل كشك تابع لحملة حزب باسوك كينال الاشتراكي وزعيمه نيكوس أندرولاكيس في أحد شوارع وسط أثينا في 17 حزيران/يونيو 2023 © لويزا غولياماكي / ا ف ب

فبعد النكسة الأليمة في 21 أيار/مايو، لم يخف السياسي الأربعينيّ أنه فكر في الخروج من السياسة، غير أنه عاد وتدارك مؤكدا "لم أتراجع يوما ولم أتهرّب يوما".

وأظهر اليونانيون بإحجامهم عن تأييد سيريزا أنهم يريدون طي صفحة سنوات الأزمة المالية الحادة وخطط الإنقاذ المرفقة بشروط صارمة التي نشرت الفقر في بلادهم.

ودار النقاش خلال هذه الحملة الانتخابية الثانية القصيرة حول تردي بعض الخدمات العامة في ظل الاقتطاع من ميزانياتها منذ عشر سنوات.

وقضت فتاة حامل في التاسعة عشرة وشخص آخر على الأقل في الأسابيع الأخيرة بسبب تأخر فرق الإسعاف في الوصول في ظل نقص صارخ في الموارد في قطاع الصحة.

وحمل تسيبراس على "تداعي" المستشفيات العامة، فيما وعد ميتسوتاكيس بتوظيف أطباء ولا سيما في الجزر غير المزودة بمرافق طبية كافية والتي يزداد عدد سكانها في الصيف مع تدفق السياح.

ملل

وعادت الخلافات مع تركيا المجاورة وسياسة الهجرة إلى مقدم المواضيع المطروحة خلال هذه الحملة الانتخابية الباهتة.

وندد اليمين بتدخل القنصلية التركية في دائرة رودوبي في منطقة تراقيا (شمال شرق) حيث تعيش أقلية مسلمة كبيرة من أصل تركي، وهي الدائرة الوحيدة التي فاز فيها سيريزا.

واتهم حزب ميتسوتاكيس اليسار بأنه اختار لتمثيله نائبا مقربا من القنصلية التركية.

وطغى على نهاية الحملة الانتخابية حادث غرق مركب مهاجرين أوقع 78 قتيلا ومئات المفقودين الأربعاء قبالة سواحل اليونان.

وطرد مرشح محافظ من الحزب لادلائه بتصريحات عنصرية حول الكارثة.

من جهة أخرى، من المحتمل أن يدخل البرلمان حزب صغير معاد للأجانب وقريب من الجناح المحافظ في الكنيسة الأرثوذكسية هو حزب "نيكي" (نصر).

وأثار هذا الحزب الذي تنددت وسائل الإعلام بعلاقاته مع روسيا مفاجأة في 21 أيار/مايو بحصوله على 2,9% من الأصوات، وتمنحه استطلاعات الرأي حاليا أكثر من 3% من نوايا الأصوات، وهي العتبة الضرورية لشغل مقعد في البرلمان.

© 2023 AFP