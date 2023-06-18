تصفيات أوروبا 2024: كومان اكتفى من دور الجوكر

فارو (البرتغال) (أ ف ب) – في منتخب فرنسي من دون دينامية ويفتقر للأفكار، كان كينغسلي كومان الوحيد الذي خرج عن الإيقاع أمام جبل طارق المتواضعة (3-0) الجمعة، في محاولة نزع صفة الجوكر عنه واحتلال موقع راسخ في هجوم المنتخب الأزرق.

© فرانك فيف / ا ف ب

المهاجم الفرنسي كينغسلي كومان في مواجهة جبل طارق في 16 حزيران/يونيو 2023 ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024

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في نهاية موسم منهكة للاعبين ينشط تفكيرهم في العطل الصيفية، لا يزال لاعب بايرن ميونيخ الألماني يملك القدرة البدنية والحافز.

وإذا كان زملاؤه قدّموا أداء متواضعاً لكن كافياً لتخطي المنتخب المصنف 201 عالمياً، صنع لاعب باريس سان جرمان السابق خطراً مستمراً من خلال اختراقاته على الممرّ الأيمن ومراوغاته.

نتيجة انجرافه ثم عرضية على المسطرة، افتتح المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو التسجيل برأسه في الدقيقة الثالثة.

قال الجناح البالغ 27 عاماً "في الهدف الأوّل، كانت لحظة نادرة حصلت فيها على مساحة في دفاع الخصم. من الجيد ان تبدأ بهذا الشكل، وتخفّف الضغط عليك".

كانت مواجهة جبل طارق الأخيرة لوصيف مونديال 2022، قبل مواجهة اليونان الإثنين على ملعب استاد دو فرانس ثم استهلال عطلة الصيف.

معتاداً على لعب دور البديل في المنتخب، يحاول كومان استغلال كل الفرص المتاحة. اثبت ذلك بعد دخوله في نهائي مونديال قطر في الدقيقة 71 ضد الارجنتين، حيث كان مصدر الهدف الثاني لكيليان مبابي وضخّ الدماء في قطاع هجومي رتيب، ولو ان ليلته انتهت بركلة ترجيح ضائعة مهّدت لتتويج ليونيل ميسي ورفاقه.

تقدير بايرن

هل يمكن لصاحب خمسة أهداف دولية الخروج من عباءة البديل السوبر؟ في 48 مباراة دولية، لا يملك لاعب بايرن ميونيخ سوى 23 مشاركة أساسية مع تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، ما يعادل 50%.

مع ذلك، يمكن لكومان أن يأمل في موقع أعلى مكانة مع فرنسا. في خريف 2019 على سبيل المثال، خاض مواجهات واعدة ولعب أساسياً في خمس مباريات ضمن تصفيات أوروبا 2021 سجّل خلالها ثلاثة أهداف.

كما عرف الجناح الموهوب فترة جيدة في موسم 2021-2022 عندما اختبر ديشان في أكثر من مناسبة خطة 3-5-2، معوّلا عليه كلاعب محرّك على الجبهة اليمنى التي يشغلها مع بايرن.

بهذا الأسلوب، فازت فرنسا على كازاخستان 8-0، بينها تمريرتان حاسمتان لكومان.

شرح ديشان آنذاك "إذا كنت قد وضعته هناك، فليس لمرّة واحدة. يتطلب الأمر تعديلات لكنه مثالي من الناحية الهجومية، لأنه يتواجد في منطقته وهو مسرّع للعب، مع قدرة على الاقصاء، التسجيل والتمرير الحاسم".

بيد ان المدرّب تخلى عن هذا الفكر التكتيكي بسرعة، مفضلاً إبعاد كومان لدور بديل لعثمان ديمبيليه في مونديال قطر.

رغم الاحصائيات الواجب تحسينها (9 أهداف و7 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات مع بايرن ميونيخ)، حقق موسماً ناجحاً في بافاريا حيث تُقدّر عطاءاته منذ قدومه في 2015. بعد أن أصبح من كوادر الفريق الأحمر، يأمل كومان في نقل حيثيته إلى المنتخب الفرنسي.

تبقى معرفة ما إذا كان ديشان سيمنحه مشاركة أساسية ثانية توالياً الإثنين، وهو أمر لم يحصل مع الديوك منذ 2019.

© 2023 AFP