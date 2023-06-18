تونس تدين اقتحام مقر أقامة سفيرها في الخرطوم وسرقته

تونس (أ ف ب) – دانت تونس الأحد عملية اقتحام مقر اقامة سفيرها في العاصمة السودانية الخرطوم والذي تعرض للسرقة والعبث بمحتوياته.

© - / ماكسار تكنولوجيز/ا ف ب

صورة عبر الأقمار الاصطناعية ملتقطة في 15 كانون الثاني/يناير 2023 وزعتها شركة ماكسار تكنولوجيز تظهر منطقة مدرسة في الجنينية عاصمة غرب دارفور

إعلان اقرأ المزيد

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان "تدين تونس بشدة اقدام مجموعات مسلحة على اقتحام مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية بالخرطوم ونهب ممتلكاته والعبث بمحتوياته، في خرق جسيم لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

واعتبرت أن ذلك "تعدّ صارخ على حرمة مقرّات البعثات الدبلوماسية".

ودعت تونس إلى ملاحقة الجناة ومحاسبتهم وأكدت "موقفها الثابت الداعي الى ضبط النفس والوقف الفوري للاقتتال وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني".

وأعربت عن دعمها لكل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتثبيت الهدنة والعودة الى الحوار للخروج من الأزمة.

استنكرت عدة دول في وقت سابق، من بينها ليبيا والسعودية وقطر، الاعتداءات على سفاراتها في الخرطوم ونهبها.

ودخلت هدنة جديدة لمدة 72 ساعة حيز التنفيذ في السودان صباح الأحد، عشية انعقاد مؤتمر لتنسيق المساعدات الانسانية التي يحتاج إليها نحو نصف سكان البلاد.

وسبق للجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أن أبرما، غالبا بوساطة سعودية أميركية، أكثر من هدنة منذ اندلاع النزاع بينهما في 15 نيسان/أبريل، لكن لم يتمّ الالتزام بها كليا على الأرض.

وتسبّب النزاع بمقتل أكثر من 2000 شخص وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أنّ الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظّمات دوليّة.

كذلك، تسبّبت المعارك بنزوح أكثر من 2,2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم الى دول الجوار، وفق المنظّمة الدوليّة للهجرة.

© 2023 AFP