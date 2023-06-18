جائزة ألمانيا الكبرى: انسحاب ماركيس بعد تعرضه لكسر في إبهامه خلال الإحماء

ساتشسينرينغ (ألمانيا) (أ ف ب) – انسحب الاسباني مارك ماركيس من سباق جائزة ألمانيا الكبرى، الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو "جي بي"، الاحد بعد تعرضه لكسر في إبهامه خلال حادث في الجولات الإحمائية صباحًا.

© روني هارتمان / ا ف ب

الاسباني مارك ماركيس يعود الى مرآب فريقه بعد تعرضه لحادث خلال الإحماء لجائزة ألمانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية في 18 حزيران/يونيو 2023

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قال فريقه هوندا في بيان "انسحب مارك ماركيس من جائزة ألمانيا الكبرى... بعد تعرضه لحادث في المنعطف السابع خلال فترة الإحماء الصباحية".

بدا بطل العالم ست مرات مذهولا تمامًا. استغرق عدة دقائق للتعافي قبل أن يعود الى المرآب.

غاب الاسباني (30 عامًا) عن ثلاثة سباقات في وقت سابق هذا الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في اليد بعد حادث سقوطه في افتتاح الموسم في البرتغال. كانت هذه الجراحة الخامسة منذ الحادث الذي تعرض له في إسبانيا عام 2020.

قال بداية الاحد إنه يريد المشاركة في السباق، إذ أفاد الفريق أن ماركيس "لديه كسر صغير جدًا في إبهام يده اليسرى. سيكون جاهزًا"، وذلك قبل أن يغيّر رأيه.

© 2023 AFP