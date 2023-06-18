جائزة ألمانيا الكبرى: مارتين يقاوم ضغط بانيايا ويحقق فوزًا مثيرًا

ساتشسينرينغ (ألمانيا) (أ ف ب) – أحرز الاسباني خورخي مارتين المركز الاول في سباق جائزة ألمانيا الكبرى، الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو "جي بي"، بعد منافسة حامية الأحد مع فرانتشيسكو بانيايا في اللفات العشر الاخيرة ليقلّص الفارق مع الايطالي متصدر الترتيب العام.

© روني هارتمان / ا ف ب

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وبعد أن تفوق على بانيايا في سباق السرعة السبت، قاوم مارتين (بريما براماك دوكاتي) ضغطًا كبيرًا من الايطالي ليحقق فوزًا مثيرًا.

حل الفرنسي يوهان زاركو سائق براماك الآخر في المركز الثالث.

بدأ مارتين يوم السبت من الصف الثاني على الحلبة وتجاوز بانيايا (دوكاتي لونوفو) الذي انطلق من المركز الاول في اللفة الرابعة. أما الاحد، فتمكن من تجاوزه في اللفة الثالثة ليتصدر السباق.

بقي الايطالي في المطاردة وتجاوزه قبل 10 لفات من النهاية لكن الاسباني رد واستعاد الصدارة.

ضغط بانيايا بقوة وتلامست الدراجتان في اللفة ما قبل الأخيرة وظل الدراجان متقاربَين، لكن مارتين نجح في الصمود ليحقق فوزه الثاني فقط في الفئة الاولى، بعد سباق النمسا عام 2021.

قال بعد الفوز بفارق 0.064 ثانية "إنها لحظة مؤثرة بعد قرابة عامين من الكفاح من أجل ذلك، لقد حدثت أخيرًا. كان سباقًا صعبًا، صعبًا جدًا. كان بيكو (بانيايا) يضغط بقوة".

ورفع مارتين رصيده الى 144 نقطة في المركز الثاني في الترتيب العام متخلفًا بـ16 نقطة عن بانيايا المتصدر.

حل الايطالي ماركو بيتزيكي رابعًا ومواطنه لوكا ماريني خامسًا ليخطف فريق دوكاتي أول خمسة مراكز.

وشهد السباق انسحاب الاسباني مارك ماركيس، بطل العالم ست مرات، قبل انطلاقه بعد تعرضه لكسر في إبهامه خلال حادث في الجولات الإحمائية صباحًا.

قال بداية الاحد إنه يريد المشاركة في السباق، إذ أفاد الفريق أن ماركيس "لديه كسر صغير جدًا في إبهام يده اليسرى. سيكون جاهزًا"، وذلك قبل أن يغيّر رأيه.

- ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة ألمانيا الكبرى:

1. الإسباني خورخي مارتين (دوكاتي) 40:52.4490 دقيقة

2. الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) بفارق 0.064 ثانية

3. الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي) بفارق 7.013 ث

4. الايطالي ماركو بيتزيكي (دوكاتي) بفارق 8.430 ث

5. الإيطالي لوكا ماريني (دوكاتي) بفارق 11.679 ث

- ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1. الايطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 160 نقطة

2. الإسباني خورخي مارتين (دوكاتي) 144

3. الايطالي ماركو بيتزيكي (دوكاتي) 126 نقطة

4. الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي) 109

5. الجنوب إفريقي براد بيندر (كا تي أم) 96

هدي/ر م

© 2023 AFP