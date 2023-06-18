دوري الأمم الأوروبية: إيطاليا ثالثة على حساب هولندا المضيفة

انسخيده (هولندا) (أ ف ب) – انتزعت إيطاليا المركز الثالث في النسخة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزها على هولندا المضيفة 3-2 الاحد في انسخيده.

© سايمون فولفاهرت / ا ف ب

مهاجم ايطاليا فيديريكو كييزا (يمين) مسجلا هدف منتخب بلاده لاثلاث في مرمى هولندا في مباراة المركز الثالث في دوري الامم الاوروبية. 18 حزيران/يونيو 2023

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وسجل فيديريكو دي ماركو (6) ودافيدي فراتيزي (20) وفيديريكو كييزا (72) اهداف ايطاليا التي حلت ثالثة للمرة الثانية تواليا بعد فوزها على بلجيما 2-1 في نسخة 2020-2021، وستيفن بيرخفين (68) وجورجينيو فينالدوم (89) هدفي هولندا.

وكانت هولندا، وصيفة بطلة النسخة الاولى عام 2019 عندما خسرت امام البرتغال 0-1، خسرت امام كرواتيا 2-4 في نصف النهائي، في حين سقطت ايطاليا امام اسبانيا 1-2.

وتلتقي اسبانيا، وصيفة بطلة النسخة الثانية عام 2021 عندما خسرت امام فرنسا 1-2، وكرواتيا في المباراة النهائية لاحقا في روتردام.

بدأت ايطاليا بطلة اوروبا عام 2021 المباراة بقوة وتقدمت بهدفين مبكرين، الاول بتسديدة قوية يسارية لمدافع إنتر ميلان دي ماركو، والثاني للاعب وسط ساسوولو فراتيزي عندما وصلته كرة اثر دربكة داخل المنطقة فانفرد بالمرمى وسدد في الشباك الهولندية.

ورد "البرتقالي" بواسطة البديل لاعب وسط اياكس أمستردام بيرخفين الذي تلاعب باحد مدافعي ايطاليا وسدد كرة قوية بيسراه عانقت الشباك (68).

بيد ان البديل الايطالي جناح يوفنتوس كييزا اعاد الفارق الى سابقه عندما تلاعب بقطب دفاع ليفربول الإنكليزي فيرجيل فان دايك وسدد كرة زاحفة بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة لحارس مرمى فينورد روتردام جاستن بيلو (72).

ولم يحتسب الحكم السويدي غلين نايربغ هدفا لمهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي فوت فيخهورست بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم المساعد بالفيديو "في أيه آر" (82)، قبل ان يقلص زميله لاعب وسط روما الايطالي المعار من باريس سان جرمان الفرنسي فينالدوم الفارق في الدقيقة قبل الاخيرة اثر تلقيه كرة داخل المنطقة من لاعب وسط أيندهوفن جوي فيرمان سددها داخل مرمى حارس سان جرمان وقائد إيطاليا جانلويجي بوفون.

ومنح الحكم تسع دقائق في الوقت بدل الضائع من دون ان تنجح هولندا في ادراك التعادل.

واذا كانت عروض ايطاليا تحسنت في الاونة الاخيرة، فان هولندا تعيش وقتا حرجا تزامن مع استلام مدربها القديم-الجديد رونالد كومان مهامه في كانون الثاني/يناير الماضي حيث خسر حتى الان في 3 من مبارياته الاربع بينها واحدة قاسية ايضا امام فرنسا برباعية نظيفة في اذار/مارس الماضي في تصفيات كأس اوروبا.

وكانت هولندا تمني النفس باحراز اول لقب لها منذ ان توجت بطلة لاوروبا عام 1988 لا سيما ان الأدوار النهائية للبطولة تقام على ارضها لكنها خرجت بخسارتين.

© 2023 AFP