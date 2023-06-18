دوري الأمم الأوروبية: اسبانيا تحرز اللقب على حساب كرواتيا بركلات الترجيح

روتردام (هولندا) (أ ف ب) – توجت اسبانيا بطلة للنسخة الثالثة لمسابقة دوري الامم الاوروبية في كرة القدم بفوزها على كرواتيا 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الاصلي والاضافي الاحد في روتردام في المباراة النهائية.

© كنزو تريببويار / ا ف ب

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وكانت النسخة الاولى من هذه المسابقة من نصيب البرتغال على حساب هولندا 1-0 في موسم 2018-2019، في حين تغلبت فرنسا على اسبانيا 2-1 في النسخة الثانية موسم 2020-2021.

وعوضت اسبانيا بالتالي خروجها من دور المجموعات في مونديال قطر ما ادى الى اقالة مدربها لويس انريكي واستبداله بلويس دي لا فوينتي.

في المقابل، فشل الجيل الذهبي في المنتخب الكرواتي في التتويج بأي لقب بعد ان كان قاب قوسين او ادنى من ذلك في البطولات الكبرى في السنوات الاخيرة، حيث خسر نهائي مونديال روسيا عام 2018 امام فرنسا 2-4 واكتفى بالمركز الثالث في مونديال قطر اواخر العام الماضي.

وفرض حارس مرمى اتلتيك بلباو أوناي سيمون نفسه نجما للمباراة بعد ان تصدى لركلتين ترجيحيتين للوفرو ماير وبرونو بيتكوفيتش.

وكانت اسبانيا تغلبت على ايطاليا 2-1 في نصف النهائي، في حين تخطت كرواتيا هولندا الدولة المضيفة بالفوز عليها 4-2.

وفي مباراة المركز الثالث، تغلبت ايطاليا على هولندا 3-2 في وقت سابق في أنسخيده.

© 2023 AFP