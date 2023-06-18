قائد ولفرهامبتون نيفيش في طريقه الى الهلال السعودي (تقارير)

لندن (أ ف ب) – ذكرت وسائل إعلام إنكليزية أن قائد ولفرهامبتون ولاعب وسط المنتخب البرتغالي لكرة القدم روبن نيفيش في طريقه إلى الانتقال إلى الدوري السعودي للدفاع عن ألوان الهلال السعودي مقابل 47 مليون جنيه استرليني (60 مليون دولار).

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وأفادت شبكتا "سكاي سبورتس" و"بي بي سي" أن نيفيش الذي ينتهي عقده مع ولفرهامبتون صيف 2024، سيرحل الى السعودية مقابل صفقة قياسية للنادي الانكليزي.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى حزيران/يونيو 2025، ولحق به الفرنسي كريم بنزيمة للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري هذا الموسم.

ويأتي ذلك في إطار مشروع رياضي ضخم كلفته ملايين الدولارات مموّل حكومياً "بهدف الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم".

والأسبوع الماضي، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75 في المئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد. وهو ما سيوفر قدرة مالية هائلة لها.

وأفادت تقارير أن لاعب خط الوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي المتوج بكأس العالم 2018 سيلحق ببنزيمة الى الاتحاد.

ولكن على عكس الانتقالات الأخيرة للاعبين في نهاية مسيرتهم الاحترافية، لا يزال نيفيش البالغ من العمر 26 عامًا في ريعان شبابه، وكان برشلونة الاسباني أبدى لفترة طويلة اهتمامه بلاعب وسط بورتو السابق.

ومن شأن العرض الضخم أن يخفف من الضغوط المالية على ولفرهامبتون الذي يجد نفسه تحت ضغط البيع لتجنب انتهاك قواعد الإنفاق في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد إنفاق 150 مليون جنيه استرليني على صفقات على مدار الـ12 شهرًا الماضية.

وخاض نيفيش 253 مباراة مع ولفرهامبتون وأحرز 30 هدفًا منذ وصوله في عام 2017. ساهم في صعود الفريق من الـ"تشامبيونشيب" الى الدوري الممتاز بعد عام من انضمامه الى صفوفه ثم إلى المركزين السابع في الدوري الممتاز في العاميين التاليين.

وبلغ فريق ولفرهامبتون الملقب بـ"الذئاب" أيضًا ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في عام 2020، لكنه عانى الامرين الموسم الماضي وأنهاه في المركز الثالث عشر.

© 2023 AFP