اقالة مدرب المكسيك جراء اخفاقه في دوري أمم كونكاكاف

مكسيكو (أ ف ب) – أقال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم مدرب المنتخب الوطني الأرجنتيني دييغو كوكا الإثنين، وذلك في أعقاب الخسارة أمام الولايات المتحدة في نصف نهائي مسابقة دوري أمم كونكاكاف لكرة القدم.

© إيثان ميلر / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الأرجنتيني دييغو كوكا مدرب المنتخب المكسيكي خلال مباراة تحديد المركز الثالث في دوري أمم كونكاكاف ضد بنما على ملعب أليجاينت في لاس فيغاس، نيفادا في 18 حزيران/يونيو 2023

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عُيّن كوكا (51 عاماً) في منصبه في شباط/فبراير وكان من المقرر أن يشرف على "إل تري" في النسخة المقبلة من الكأس الذهبية والتي تنطلق السبت المقبل.

وقرر الاتحاد المحلي اجراء تغييرات جذرية في الطاقم التدريبي للمنتخب بعد الخسارة أمام المنتخب الأميركي بثلاثية نظيفة في المربع الذهبي لمسابقة دوري أمم كونكاكاف الخميس، وغداة الفوز المتواضع على بنما 1-صفر في مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب "أليجاينت" في لاس فيغاس.

قال رئيس الاتحاد المكسيكي خوان كارلوس رودريغيس "الشيء الطبيعي الذي كان يجب القيام به هو انتظار نهاية مسابقة الكأس الذهبية، لكن اليوم ليس لدينا الوقت لاهداره، لذلك اعلمكم أنني اتخذت قراراً بإنهاء عقود دييغو مارتن كوكا وطاقمه".

وأضاف رودريغيس أن المدرب الوطني خايمي لوسانو سيتولى موقتاً تدريب المنتخب في الكأس الذهبية. تعاني الكرة المكسيكية في الآونة الأخيرة على الصعيد الدولي من عدة اخفاقات، آخرها عدم تجاوز دور المجموعات في مونديال قطر العام الماضي.

© 2023 AFP