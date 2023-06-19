الأميركي بالوغون سيرفض إعارة جديدة من أرسنال

لاس فيغاس (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – كشف المهاجم الدولي الأميركي الشاب فولارين بالوغون انه سيرفض إعارة جديدة من فريقه أرسنال وصيف الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

© كانديد وارد/الاتحاد الأميركي لكرة القدم / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

حذر بالوغون فريقه ارسنال من عدم قبوله إعارة جديدة

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بعد تسجيله الهدف الثاني للولايات المتحدة في مرمى كندا في نهائي دوري أمم كونكاكاف الأحد، عبر اللاعب الذي نقل ولاءه الدولي من إنكلترا إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، عن انزعاجه من إعاراته المتتالية.

بعد إعارته في 2022 إلى ميدلزبره الإنكليزي، تألق اللاعب البالغ 21 عاماً الموسم الماضي مع رينس الفرنسي وسجل له 21 هدفاً.

قال اللاعب الذي أحرز ميدالية ذهبية مع بلاده في مباراته الدولية الثانية انه سيتفرّغ لتمضية عطلته الصيفية، بيد ان خطته واضحة في ما يتعلّق بمستقبله الكروي "ما يمكنني قوله اني لن أذهب معاراً مرّة جديدة".

وتابع اللاعب النيجيري الأصول والمولود في بروكلين في نيويورك "لست متأكداً (حول) المفاوضات الجارية، لست متأكداً مما سيحصل... الآن أريد الاستمتاع بهذه اللحظة مع فريقي وعائلتي".

انتقل بالوغون بعمر الثانية إلى إنكلترا وانضم إلى فرق الفئات العمرية لأرسنال، قبل أن يمضي ستة أشهر معاراً مع ميدلزبره في بطولة تشامبيونشيب (المستوى الثاني).

ورغم تألقه الكبير في الدوري الفرنسي، سيجد صعوبة في حجز مكان مع الفريق الأول لأرسنال الذي كان قريباً من احراز لقب الدوري الموسم الفائت، والذي يضمّ البرازيلي الدولي غابريال جيزوس في مركز رأس الحربة.

كما يملك المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المهاجم الشاب إدي نكيتياه، ما يعزّر فرص إعارة جديدة لبالوغون المرتبط اسمه بالانتقال إلى إنتر وميلان الإيطاليين.

© 2023 AFP