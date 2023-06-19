الإمارات وقطر تعيدان فتح سفارتيهما

دبي (أ ف ب) – أعادت الإمارات العربية المتّحدة وقطر الإثنين فتح سفارتيهما في الدوحة وأبوظبي بعد سنوات من القطيعة والتوتّر بين الدولتين الخلجيتين الثريّتين.

© عبدالله النيادي / القصر الرئاسي الإماراتي/ا ف ب/ارشيف

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي في كانون الثاني/يناير 2023

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في 2021 أجرت الإمارات والسعودية والبحرين مصالحة مع قطر بعد قطيعة استمرّت أكثر من ثلاث سنوات، لكنّ العلاقات الدبلوماسية لم تعد في الحال بين الدول الأربع.

والإثنين أعلنت الإمارات وقطر استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما.

وقال البلدان في بيان رسمي إنّه "حرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة، وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالها اليوم الإثنين".

وأضاف البيان أنّ "هذه الخطوة تأتي تجسيداً لإرادة قيادتَي البلديْن، وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقّق تطلعات الشعبين الشقيقين".

في أبوظبي قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إنّ وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء قطر الذي يتولّى أيضاً منصب وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني "تبادلا هاتفياً التهنئة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات في الدوحة مزاولة أعمالها".

ونقلت وام عن الوزير الإماراتي "ترحيبه بهذه الخطوة المهمّة التي تؤسّس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ودولة قطر".

وبحسب وام فقد بحث الرجلان في "العلاقات الأخوية وتعزيز مسارات التعاون المشترك، بما يحقّق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في 2017 متّهمة الدوحة بدعم تنظيمات متطرّفة في المنطقة.

ومنذ وقّعت الدول الخليجية اتفاق مصالحة في كانون الثاني/يناير 2021، قطعت الرياض والدوحة شوطاً طويلاً على طريق استئناف العلاقات الكاملة بينهما، لكنّ التقارب استغرق وقتاً أطول بين قطر وجارتيها الأخريين.

وفي نيسان/أبريل أعلنت البحرين وقطر استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.

© 2023 AFP