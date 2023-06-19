بطولة إنكلترا: بورنموث يقيل مدربه أونيل ويعيّن الاسباني ايراولا بدلا منه

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي بورنموث صاحب المركز الخامس عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الإثنين انفصاله عن مدربه غاري أونيل وعين بدلا منه الاسباني اندوني ايراولا.

مدرب بورنموث غاري اونيل خلال المباراة ضد ليفربول في الدوري الانكليزي في بورنموث في 11 آذار/مارس 2023

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وقال مالك النادي بيل فولي في بيان "ما حققه غاري الموسم الماضي هو شيء سأكون ممتنا له به إلى الأبد".

وأضاف "لقد كان قرارًا صعبًا، لكنه اتخذ قبل كل شيء لوضع أنفسنا في أفضل طريقة ممكنة للموسم المقبل".

وتابع فولي "لقد حددنا أيضًا عددًا من الأهداف المهمة في سوق الانتقالات هذا الصيف ونعتقد أن هذا التغيير في الادارة الفنية سيوفر لنا أفضل منصة نبني عليها".

وختم "سيواصل غاري مشواره من أجل مسيرته طويلة كمدرب رئيسي أو مدير فني، لكننا نشعر أنه في هذه اللحظة، سيكون التغيير في مصلحة هذا النادي".

وتسلّم أونيل مهامه موقتاً بعد إقالة سكوت باركر في نهاية آب/أغسطس الماضي بعد أربع مراحل فقط على انطلاق الموسم وتعرضه لثلاث هزائم متتالية أمام مانشستر سيتي (صفر-4) وأرسنال (صفر-3) وليفربول (صفر-9).

وعانى أونيل الذي عيِّن بشكل دائم في تشرين الثاني/نوفمبر، في بدايته مع بورنموث حتى أن النادي احتل المركز الأخير في ثلثي الدوري في بداية آذار/مارس بعد 11 هزيمة في 15 مباراة.

لكن الفريق انتفض بعد ذلك وحقق انتصارات لافتة أبرزها على ليفربول (1-صفر) وتوتنهام (3-2) ما مكن النادي الواقع على الساحل الجنوبي لإنكلترا بإنهاء الموسم في مركز خامس عشر مريح بالنسبة لفريق صاعد حديثا على الرغم من هزائمه الأربع في المراحل الأربع الأخيرة.

وقاد أونيل البالغ من العمر 40 عاماً، بورنموث إلى كسب 36 نقطة في 34 مباراة في الدوري.

اما ايراولا فوقّع عقداً لمدة سنتين بعد رحيله عن نادي رايو فايكانو الاسباني.

وقال فولي "نحن متحمسون للترحيب بأندوني في النادي. مع وصول عقده الى نهايته خلال الصيف الحالي، اردنا القيام بخطوة سريعة".

© 2023 AFP