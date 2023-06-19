تصفيات أوروبا 2024: فرنسا تخطو إلى النهائيات بثبات بهدف مبابي الـ 40

باريس (أ ف ب) – تابع المنتخب الفرنسي خطواته بثبات نحو التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم بفوزه الصعب على نظيره اليوناني المنقوص 1-صفر، الإثنين ضمن منافسات المجموعة الثانية على ملعب ستاد دو فرانس في ضواحي العاصمة باريس.

مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى اليونان ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم 2024 على ملعب ستاد دو فرانس في ضواحي العاصمة باريس في 19 حزيران/يونيو 2023

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وتُدين فرنسا بفوزها الرابع توالياً في التصفيات إلى كيليان مبابي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد خطأ على أنطوان غريزمان داخل المنطقة، نفذها مرة أولى مهاجم باريس سان جرمان إلى يسار أوديسياس فلاكوديموس صدها بنجاح، قبل أن يطلب الحكم اعادة الركلة بسبب تموضع خاطيء من الحارس ليسددها بنجاح في الزاوية اليمنى (55).

ولعبت اليونان نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعها كونستانتينوس مافروبانوس بالبطاقة الحمراء اثر خطأ على المهاجم راندال كولو مواني في الدقيقة 69 بعدما كان تلقى بطاقة صفراء لركله بقدمه غريزمان وتسببه بركلة الجزاء.

وهو الهدف الـ 40 لمبابي في 70 مباراة دولية مع منتخب الديوك، متأخراً بفارق هدف عن ميشال بلاتيني في المركز الرابع في ترتيب أفضل هدافي فرنسا (41 هدفاً في 72 مباراة).

كما سجل مبابي، هداف مونديال قطر (8)، هدفه الـ 23 في مبارياته الـ 21 الأخيرة بقميص منتخب بلاده، وهدفه الـ 54 هذا الموسم مع المنتخب وناديه، متساوياً مع النروجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي بطل ثلاثية تاريخية (الدوري-الكأس-دوري الأبطال).

وبات مبابي في سن الـ 24 عاماً ونصف أصغر مهاجم يخوض 70 مباراة دولية مع منتخب فرنسا.

ورفعت فرنسا، بطلة أوروبا عامي 1984 و2000، رصيدها في صدارة المجموعة الثانية إلى 12 نقطة من 4 مباريات، علماً أنها كانت فازت على كل من هولندا 4-صفر، جمهورية ايرلندا 1-صفر في مستهل مشوارها في آذار/مارس الماضي، وجبل طارق 3-0 الجمعة في افتتاح النافذة الثانية.

في المقابل، فشلت اليونان في المحافظة على سجل مثالي بعد فوزها في أول مباراتين، آخرهما على ايرلندا 2-1 الجمعة، ليتجمد رصيدها عند 6 نقاط في المركز الثاني أمام إيرلندا الفائزة على جبل طارق 3-صفر، وهولندا الغائبة عن هذه النافدة لانشغالها في نهائيات دوري الامم الاوروبية على أرضها (خسرت أمام إيطاليا 2-3 في مباراة تحديد المركز الثالث).

وزج المدرب الفرنسي ديدييه ديشان بالحارس مايك مينيان والمدافع دايو أوباميكانو والمهاجم كولو مواني الذين أراحهم خلال الفوز على جبل طارق في التشكيلة الأساسية، كما جدد ثقته بالمهاجم كينغلسي كومان. واشرك جول كونديه بدلاً من بنجامان بافار على الجهة اليمنى للدفاع.

وأبقى ديشان هداف المنتخب أولفييه جيرو على مقاعد البدلاء (54 هدفاً)، قبل أن يدخله بدلاً من كولو مواني في الدقيقة 86.

وخاض جيرو مباراته الرقم 124 في صفوف منتخب فرنسا وبات ثالث أكثر لاعب تمثيلا للديوك، بعد أن عادل رقم تييري هنري في المباراة السابقة (123). ولا يتقدم عليهما سوى ليليان تورام (142) والحارس المعتزل هوغو لوريس صاحب الرقم القياسي مع 145 مباراة.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بعدما افتقدت فرنسا للنجاح في انهاء الهجمات على الرغم من الفرص التي تحصلت عليها، فاصطدمت بصلابة الدفاع اليوناني، في حين سدد المنتخبان مرة واحدة بين الخشبات الثلاث لكل منهما من أصل 7 تسديدات لفرنسا و3 للضيوف.

وافتتحت فرنسا، وصيفة مونديال قطر، التسجيل من ركلة جزاء نفذها مبابي على دفعتين بعدما أهدر الاولى ونجح في الثانية (55).

وتعقدت مهمة اليونان مع طرد مافروبانوس بالبطاقة الحمراء (69)، في حين فشلت فرنسا في زيادة غلتها والاستفادة من النقص العددي برغم سيطرتها على الدقائق الأخيرة وفرص عديدة أخطرها تمريرة أمام المرمى الخالي من مبابي إلى البديل عثمان ديمبيليه وصل إليها متأخراً (88)، وتسديدة من الأول صدها الحارس (90+5).

© 2023 AFP