حكم بحبس الدولي الهولندي بروميس 18 شهرًا بتهمة طعن أحد أقربائه في حفل عائلي

لاهاي (أ ف ب) – أصدرت محكمة في أمستردام الإثنين حكماً بالسجن 18 شهراً على مهاجم سبارتاك موسكو الروسي الدولي الهولندي كوينسي بروميس بتهمة طعن أحد أقربائه في حفل عائلي.

مهاجم سبارتاك موسكو الروسي الدولي الهولندي كوينسي بروميس يحتفل بالهدف الثالث في مرمى نابولي الايطالي في منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في نابولي في 30 أيلول/سبتمبر 2021

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وتمت محاكمة اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا والذي دفع ببراءته نافياً الاتهامات الموجهة إليه، بتهمة "محاولة القتل غير العمد". ولم يمثل مهاجم سبارتاك موسكو أمام المحكمة خلال إصدار الحكم لأنه يعيش حاليًا في روسيا.

وقال ممثلو النيابة العامة إن طلب ترحيله "سابق لأوانه".

وقال محاميه إن بروميس "المحبط" سيستأنف الحكم.

واتُهم بروميس بطعن أحد أقربائه في ساقه في حفل عيد ميلاد في تموز/يوليو 2020، حيث اندلع شجار حول قلادة يُفترض أنها مسروقة.

وأوضحت المحكمة أنها "أخذت في الاعتبار أن المشتبه به كان لاعباً محترفاً وشخصية هولندية معروفة وبالتالي يمارس وظيفة نموذجية".

واضافت ان "المحكمة تلقي باللوم على المشتبه فيه لعدم تحمل مسؤوليته عن تصرفه".

وكان المدعي العام الذي طالب العام الماضي بسجن بروميس لمدة عامين، اضطر الى سحب تهم الشروع في القتل لعدم كفاية الأدلة.

وبدأ التحقيق على ضوء التنصت على مكالمات هاتفية في قضية منفصلة لتهريب المخدرات تورط فيها بروميس أيضًا.

واتُهم بروميس في أيار/مايو باستيراد مئات عدة من الكيلوغرامات من الكوكايين عبر ميناء أنتويرب البلجيكي في عام 2020.

ونقلت وكالة الانباء الهولندية "أيه.إن.بي" عن محاميه روبرت ماليفيتش قوله "طلب منا موكلنا الاستئناف. ناقشنا الحكم لفترة وجيزة. كان رد فعله محبطًا. سندرس الحكم بعناية، لكنه طلب منا بالفعل استئنافه".

واضاف ماليفيتش أن الاستئناف سيركز على التنصت على الهاتف.

وسجل بروميس سبعة أهداف في 50 مباراة مع المنتخب الهولندي، وشارك معه في كأس أوروبا 2020 التي اقيمت صيف 2021 بسبب فيروس "كوفيد-19"، لكن لم يتم استدعاؤه الى صفوف البرتقالي منذ ذلك الحين.

واستهل بروميس مسيرته الكروية مع تفنتي إنسخيده قبل أن يحترف في صفوف سبارتاك موسكو (2014-2018) واختير افضل لاعب في الدوري الروسي عام 2017، ومنه الى اشبيلية الاسباني (2018-2019)، ثم حط الرحال في أياكس مقابل 15 مليون يورو.

واضطر بروميس الى العودة الى صفوف سبارتاك موسكو في شباط/فبراير 2021 بسبب مشاكله القانونية.

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