دورة هاله: كيريوس ينسحب لعدم تعافيه من اصابة في ركبته

برلين (أ ف ب) – قال لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس ان محاولاته لتفادي الانسحاب من دورة هاله الألمانية للـ500 التحضيرية لبطولة ويمبلدون باءت بالفشل، بسبب عدم تعافيه من الاصابة، بحسب ما ذكرت رابطة محترفي اللعبة (ايه تي بي).

© ميناس بانايوتاكيس / غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

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وكان اللاعب البالغ 28 عاماً والذي خسر نهائي ويمبلدون 2022 أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، قد خضع لجراحة في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى في كانون الثاني/يناير.

قال كيريوس الإثنين "حاولت كلّ شيء هنا في هاله لأكون في لياقة مماثلة للموسم الماضي عندما بلغت نصف النهائي، لكن الأمور لم تكن ممكنة".

وكان مقرّراً أن يلعب كيريوس (28 عاماً) مع الإيطالي لورنتسو سونيغو الثلاثاء على عشب الدورة الألمانية التي تُعدّ أبرز المنافسات الإعدادية لويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى والتي تنطلق في 3 تموز/يوليو.

واشتكى كيريوس، المصنف 31 عالمياً والمنسحب من بطولة رولان غاروس بسبب الآلام في ركبته، من تقييد الحركة بعد خسارته في الدوري الأول من دورة شتوتغارت أمام الصيني وو ييبينغ مطلع الشهر الحالي.

قال كيريوس خلال المباراة "أشعر بركبتي في كل نقطة. لا يمكنني المشي دون ألم".

وخاض كيريوس أفضل موسم في مسيرته عام 2022، مع 37 فوزاً و10 خسارات، بينها 12 على الملاعب العشبية.

وسيحلّ بدلاً منه في هاله الروسي أصلان كاراتسيف المصنف 45 عالمياً.

© 2023 AFP