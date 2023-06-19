دوري أمم كونكاكاف: الولايات المتحدة تحرز اللقب على حساب كندا

لوس انجليس (أ ف ب) – أحرزت الولايات المتحدة لقب دوري أمم الـ"كونكاكاف" لكرة القدم للمرة الثانية تواليًا، بفوزها على كندا 2-0 الاحد في النهائي الذي أقيم في لاس فيغاس.

المنتخب الاميركي يرفع كأس دوري أمم الكونكاكاف بعد فوزه على كندا في النهائي على ملعب "أليجانت" في لاس فيغاس في 18 حزيران/يونيو 2023

إعلان اقرأ المزيد

وسجل فلوريان بالوغان الذي غيَّر الشهر الماضي جنسيته الرياضية للدفاع عن ألوان الولايات المتحدة على حساب إنكلترا هدف المباراة الثاني (34) بعد أن افتتح كريس ريتشاردز النتيجة (12).

وجاء الهدفان بتمريرتين حاسمتين من جيوفاني رينا.

وكان هذا الظهور الثاني فقط لبالوغان، مهاجم أرسنال الانكليزي الذي لعب الموسم المنصرم معارًا الى رينس الفرنسي محرزًا معه 21 هدفًا، بقميص المنتخب الاميركي بعد مباراة نصف النهائي ضد المكسيك ليسجل هدفه الدولي الاول.

قال اللاعب البالغ 21 عامًا الذي لعب مع الفئات العمرية للمنتخب الانكليزي "أنا فوق الغيوم كوننا تمكنا من الفوز اليوم. بناء علاقات مع زملائي سيستغرق بعض الوقت.أنا سعيد فقط لأن (الهدف) ساعدنا على الفوز بهذه المباراة. أنا هنا منذ فترة قصيرة فقط ولكن أشعر أنني جزء من شيء كبير وهذا شعور جميل".

وهذا اللقب الثاني للولايات المتحدة في النسخة الثانية للبطولة الجديدة بعد أن حقق الاول عام 2021 على حساب المكسيك بعد التمديد في النهائي، فيما لا تزال كندا من دون أي لقب منذ 23 عامًا.

وقاد المنتخب الاميركي براين جوزيف كالاهان رغم عودة غريغ بيرهالتر الى رأس الجهاز الفني، وسيشرف أيضًا على المنتخب في كأس الكونكاكاف الذهبية التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وحققت المكسيك المركز الثالث بفوزها على بنما 1-0 بهدف لخيسوس غاياردو في الدقيقة الرابعة.

© 2023 AFP