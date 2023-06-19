دوري "إن بي ايه": برادلي بيل يعزز صفوف صنز (وسائل إعلام)

لوس انجليس (أ ف ب) – ذكرت قناة "إي إس بي إن" وموقع "ذي أتلتيك" الأحد أن نجم واشنطن ويزاردز برادلي بيل سينضم إلى كيفن دورانت وديفن بوكر في فريق فينيكس صنز، في صفقة تبادل لاعبين ينتقل بموجبها كريس بول إلى فريق العاصمة.

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وسيشكل صانع الألعاب البالغ من العمر 29 عامًا والذي اختير ثلاث مرات لمباراة كل النجوم "أول ستار"، ثلاثياً هجومياً ضارباً مع دورانت وبوكر، بما أن معدل نقاطه بلغ 31.5 نقطة في المباراة الواحدة في موسم 2020-2021.

في الموسم الماضي، سجل 23.2 نقطة في المباراة الواحدة، مع معدل نجاح بنسبة 51٪ هو الأفضل في مسيرته الاحترافية، على الرغم من غيابه عن العديد من المباريات بسبب الإصابات.

ولن يكون لصنز الذي أقصي من الدور نصف النهائي للمنطقة الغربية هذا الموسم على يد دنفر ناغتس الذي توج باللقب الاول في تاريخه لاحقا، أي طموح آخر سوى إحراز اللقب الاول في تاريخه أيضا.

وقال مارك بارتلشتاين، وكيل بيل: "لقد كان إتمام الصفقة معقدا جدا، مع وجود العديد من العقبات التي كان يجب تجاوزها، ولكن (مالك ويزاردز) تيد ليونسيس و(رئيس مجلس الإدارة) مايكل وينغر كانا شريكين رائعين في تحقيق هذا المشروع. نحن ممتنون لهما جدا".

وسيشتري فينيكس الذي قد تواجهه مشكلة مرتبطة بالحد الأقصى للرواتب مع ثلاثة نجوم من عيار بيل ودورانت وبوكر بالإضافة إلى ديأندريه أيتون، آخر أربع سنوات من عقد بيل مع ويزاردز بعدما لعب مع الاخير لمدة 11 عامًا.

كما ستؤدي هذه الصفقة التي ستفتح نافذة الانتقالات، إلى رحيل لاندري شاميت الى واشنطن الذي سيحصل أيضًا على العديد من الأدوار الثانية في درافت، وفقًا لـ"إي إس بي إن".

© 2023 AFP