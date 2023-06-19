دوري الأمم الأوروبية: كرواتيا ما "زالت بحاجة" لمودريتش حسب المدرب داليتش

زغرب (أ ف ب) – طالب مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش قائد المنتخب الوطني و"مايسترو" خط الوسط المخضرم لوكا مودريتش بالبقاء في صفوف وصيف بطل دوري الأمم الأوروبية كونه ما زال يحتاج له، بعدما اكد ابن الـ 37 عاماً انه اتخذ القرار المناسب من دون الافصاح عنه.

© كينزو ترايبويلار / ا ف ب

لاعب وسط كرواتيا لوكا مودريتش بعد خسارة منتخب بلاده بركلات الترجيح أمام إسبانيا في نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية على ملعب "دي كيوب ستاديوم" في روتردام، هولندا في 18 حزيران/يونيو 2023

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وخسرت كرواتيا أمام إسبانيا بركلات الترجيح 4-5 بعدما تعادلا سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي في روتردام الأحد، في خيبة أمل جديدة لجيل موهوب بعد المركزين الثاني في مونديال روسيا 2018 والثالث بعد أربعة أعوام في قطر.

وقال داليتش أمام الصحافيين لدى عودته إلى زغرب "نحن بحاجة إليه، إنه جيل لم ينهِ عمله بعد".

وأوضح المدرب في إشارة إلى مودريتش "البارحة كان عاطفياً للغاية بالنسبة له"، مضيفاً "علينا تركه وشأنه وسيعلمنا بماذا يفكر".

وكان صانع الألعاب قال مساء الأحد عقب خسارة منتخب بلاده، إنه اتخذ بالفعل "قراراً واضحاً" بشأن مستقبله مع "فاتريني" (لقب كرواتيا) الذي خاض معه 166 مباراة منذ عام 2006، لكن من دون منح مزيد من التفاصيل، حسب الصحافة المحلية.

وأضاف وهو يهم بمغادرة الملعب "لن أعلن ذلك اليوم".

© 2023 AFP