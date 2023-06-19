صحيفة بيلد الألمانية تعتزم إلغاء وظائف ووقف إصدارات إقليمية

برلين (أ ف ب) – أعلنت صحيفة بيلد الألمانية الأكثر مبيعا الإثنين أنها ستلغي نحو 200 وظيفة وتوقف حوالى ثلث إصداراتها الإقليمية في أنحاء البلاد في إطار التحول للانتاج الرقمي.

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وعلمت فرانس برس أن الوظائف المعنية هي في أقسام التحرير والنشر والتسويق.

وقالت الإدارة في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين الاثنين إن "التغييرات الهيكلية الحالية تؤدي إلى خفض الوظائف. إننا نبتعد عن منتجات ومشاريع وأساليب لن تعود مربحة".

أطلقت الشركة تحولا كبيرا لتصبح رقمية بالكامل هذا العام.

وكان مالكها، أكسل سبرينغر أكبر ناشر في ألمانيا ويملك عددا من الإصدارات من بينها صحيفة بوليتيكو الإخبارية، قد أعلن في شباط/فبراير أنه يعتزم إلغاء وظائف في بيلد ومطبوعة رئيسية أخرى هي صحيفة دي فيلت.

كما حذر الناشر من أن بعض الوظائف، لا سيما في مجالات مثل تخطيط الصفحة وتصحيح الطباعة، قد تصبح بحكم اللاغية مع اللجوء إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.

© 2023 AFP