الأمم المتحدة: أكثر من 500 ألف فروا من السودان ومليونان نزحوا داخليا

نيروبي (أ ف ب) – قال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الثلاثاء إن عدد الأشخاص الذين فروا من القتال في السودان تجاوز 500 ألف بينما نزح مليونا شخص داخليا.

© خالد دسوقي / ا ف ب

أشخاص فارون من المعارك في السودان يصلون إلى معبر قسطل البري مع مصر في 13 أيار/مايو 2023

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وأوضح في مؤتمر صحافي في نيروبي "اليوم تجاوزنا عتبة نصف مليون لاجئ من السودان بعد بدء الصراع. نزح مليونا شخص داخل البلاد".

واندلعت المعارك في السودان في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وقال غراندي "إذا لم نقم بإسكات تلك البنادق، سيستمر نزوح الشعب السوداني".

وكان غراندي يتحدث في يوم اللاجئ العالمي، غداة تعهد مانحين في مؤتمر للأمم المتحدة بتقديم حوالى 1,5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من القتال.

وبعد أكثر من شهرين من بدء القتال، أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من اتساع رقعة الأزمة التي قد تزعزع استقرار الدول الإفريقية المجاورة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر المانحين الاثنين "حجم وسرعة غرق السودان في الموت والدمار غير مسبوقين".

© 2023 AFP